El partido Movimiento al Socialismo (MAS), llamó este lunes al Gobierno de Nicolás Maduro y a los «distintos sectores opositores» a «abrirse al diálogo», ante la actual crisis política.

«Hacemos un llamado al Gobierno y a los distintos sectores opositores a abrirse al diálogo y la reconciliación de manera de enmendar las fallas que nos han llevado a la polarización», instó el secretario general del MAS, Felipe Mujica, citado en una nota.

Así mismo, Mujica manifestó que el partido insistirá en la «imperiosa necesidad de que el campo opositor se reencuentre, sea autocrítico y reconozca los errores cometidos a lo largo de varios años».

Mujica abogó por una «nueva conducción política» que priorice los «intereses de Venezuela» por encima de los «egos partidistas y agendas particulares».

El opositor puso el ejemplo de las votaciones municipales del pasado 27 de julio, cuando, según dijo, «una minoría electoral» se impuso por la «falta de unidad en la oposición, sumado al llamado abstencionista del sector radical».