Condenado hombre a 15 años de prisión por el homicidio de un comerciante en Monagas

Ante los medios de prueba presentados por el Ministerio Público, fue condenado Omar Jesús López Herdez (27) a cumplir 15 años de prisión por su responsabilidad en el homicidio del comerciante Miguel Ángel Caña González (20).

Tal hecho ocurrió el 4 de marzo de 2019 en el sector Los Aceites de Guanipa, perteneciente a la parroquia San Simón del municipio Maturín; capital del Estado Monagas.

Durante la noche de la referida fecha, Caña González compartía con un pariente en la vía pública del sector Los Aceites de Guanipa; cuando López Herdez se acercó sigilosamente hacia ellos por la espalda con una escopeta, y, sin que mediara palabra alguna, disparó a víctima, quien falleció en el sitio, producto de un shock hipovolémico por paso de proyectil único, producido por arma de fuego a distancia en tórax, según la evaluación forense.

Tras emprender huida inmediata del lugar, López Herdez resultó aprehendido ese mismo día por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Punta de Mata, para ser colocado a disposición inmediata del Ministerio Público.

De las experticias ejecutadas por el Cicpc en coordinación con el órgano garante de la legalidad en el país, se determinó que López Herdez manifestó, días antes del hecho y a varios vecinos, su intención de matar a Caña González, debido a que éste lo habría delatado por haber sustraído carne bovina de una finca cercana.

Durante el juicio, la Fiscalía 17ª de Monagas ratificó la acusación en contra de López Herdez por la comisión de homicidio calificado, con alevosía y por motivo futil.

Una vez que la representación fiscal evacuó los medios de prueba concernientes al caso, el Tribunal 6º de Juicio en esa entidad oriental dictó la citada condena en contra del acusado, y ordenó su reclusión en el Centro Agroproductivo de Barcelona, ubicado en el mismo Estado Anzoátegui.

Cactus24 (05-08-2025)

