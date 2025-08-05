Avanzan trabajos de vialidad en la calle Libertad de Coro

Por
cactus24
-

Más de 600 toneladas de asfalto fueron utilizados en la recuperación de esta vía, de acuerdo a información suministrada por la presidenta de Vías de Falcón, Pauliangélica Durango.

“Hemos estado trabajando en esta importante zona considerada dentro del Plan de recuperación vial que lleva el gobierno regional con el apoyo del Ejecutivo nacional, liderado por el presidente Nicolás Maduro”, señaló la funcionaria.

Indicó que una vez se realice la demarcación, en los próximos días el gobernador hará entrega de la calle, puesto que ya se extrajo la capa asfáltica deteriorada, se acondicionó la base contaminada, entre otros trabajos de reparación.

Nota de prensa.

