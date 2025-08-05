Apresan a sujeto por abusar sexualmente de sus dos sobrinos

Adrián José Vázquez Urdaneta, de 26 años de edad, fue detenido por presuntamente estar involucrado en actos de abuso sexual contra dos niños menores de edad en el municipio San Francisco del estado Zulia.

Por solicitud del Director General de Polisur, G/B Erich Rafael Gómez Barreto, los oficiales realizaron la captura después de que un ciudadano denunció que sus hijos de 11 y 9 años le habían manifestado que su tío había abusado de ellos sexualmente.

La denuncia fue presentada ante la Institución Policial. Una comisión policial realizó un patrullaje preventivo en el sector y logró ubicar al ciudadano, quien se encontraba en la calle 18 con avenida 15 del Barrio Sierra Maestra. Durante la detención, se le realizó una revisión corporal y se incautó un teléfono celular marca Huawei de color azul.

El detenido fue trasladado al Hospital Doctor Manuel Noriega Trigo junto con las víctimas para su valoración médica. Posteriormente, fue trasladado hasta el Centro Preventivo de Resguardo y Garantías del Aprehendido y fue notificado al Ministerio Público, quien ordenó realizar todas las actuaciones pertinentes para presentar al detenido ante los tribunales de justicia.

Cactus24 (05-08-2025)

