Chyno Miranda se mostró «perdido en el espacio» en concierto

En medio de la gira “Chino y Nacho Eternos Tour”, una nueva actuación del cantante venezolano Chyno Miranda junto a Nacho y Gente de Zona despertó creciente preocupación entre sus seguidores.

Un video viral que circula en TikTok e Instagram captó al artista en una actitud “extraña”, pues, parecía «desorientado» y «distante», con expresión ausente y movimientos que muchos calificaron como poco coordinados, como si no reconociera a nadie en el escenario.

El incidente ocurrió durante la interpretación del tema “Tú me quemas”, en el que Nacho y Gente de Zona arropaban al dúo, pero Chyno permanecía prácticamente inactivo.

Según comentarios en redes “Chyno parecía distante, sin la energía característica que solía mostrar en sus actuaciones” mientras sus compañeros cantaban enérgicamente.

La grabación fue compartida por varios usuarios con comentarios como “¿qué le pasa?”, subrayando la mirada fija y la desconexión emocional del artista.

“Esto me sobrepasa, Chyno porfa recupérate pronto”, “Está totalmente ido, es como que, si no tuviera ilusión de nada”, “Que secuela tan dura le dejó el covid a este chamo”, “Yo soy de los que piensa de que vuelan, vuelan, cuidado y no sea una brujería”, fueron algunos de los comentarios recogidos en Instagram.

Este desconcertante desempeño no pasó desapercibido entre los fanáticos, quienes recordaron que el artista ha lidiado con complicaciones severas de salud tras su contagio de covid‑19 en 2020.

Ese episodio le ocasionó al guaireño una neuropatía periférica que impactó su movilidad y su habla, y derivó en una encefalitis severa que lo sometió a un largo proceso de recuperación, señala La Verdad.Com.

Cactus24 04-08-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.