ICE detiene por error a ciudadano estadounidense y al liberarlo le piden afeitarse la barba

Miguel Ponce Jr., ciudadano estadounidense nacido en Texas, vivió un episodio que califica como “traumático y humillante” luego de ser detenido por agentes de inmigración que, según denuncia, lo confundieron con otra persona.

El caso fue reportado por Univisión Noticias, medio que recoge el testimonio del joven, quien estuvo esposado e interrogado durante dos horas antes de ser liberado.

Ponce Jr. explicó que el incidente ocurrió sin previo aviso mientras se encontraba en un entorno cotidiano. Los agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) le pidieron identificarse, y aunque mostró su documentación y explicó que era ciudadano estadounidense, no fue suficiente. “Se sentía como un secuestro.

No entendía por qué me estaban deteniendo si soy nacido aquí, si tenía mis papeles”, declaró visiblemente afectado.

Durante las dos horas que estuvo retenido, fue sometido a preguntas intensas, tratándolo como si fuera un inmigrante indocumentado.

A pesar de que finalmente fue liberado al aclararse su identidad, el daño emocional ya estaba hecho. “Viví momentos de terror.

No sabía si me iban a llevar o qué iba a pasar conmigo. Me sentí totalmente desprotegido”, expresó.

Este caso se suma a una creciente preocupación en Estados Unidos por los errores en los procedimientos de ICE, que en repetidas ocasiones ha sido criticado por detenciones erróneas de ciudadanos o residentes legales.

En años recientes, organizaciones de derechos civiles han documentado múltiples casos en los que ciudadanos estadounidenses han sido detenidos injustamente por agentes de inmigración, incluso siendo trasladados a centros de detención o puestos en riesgo de deportación.

Miguel Ponce Jr. exige reformas urgentes en los protocolos de identificación y detención. “No soy el primero al que le pasa esto, pero quiero ser el último”, señaló, haciendo un llamado a los legisladores para que establezcan reglas más claras y respetuosas con los derechos civiles de los ciudadanos.

El caso ha generado reacciones en redes sociales y entre activistas, quienes piden mayor supervisión sobre las operaciones de ICE y mecanismos efectivos para rendir cuentas cuando se cometen este tipo de errores.

Cactus24 (03-08-2025)

