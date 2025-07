«Predator: Badlands» lanza su tráiler oficial

El universo del Depredador continúa expandiéndose en la gran pantalla con la llegada de Predator: Badlands, la próxima película de la exitosa franquicia de ciencia ficción que vuelve a dirigir Dan Trachtenberg, cineasta detrás de Predator: La presa y la reciente Predator: Asesino de asesinos.

A diferencia de las anteriores entregas, en esta ocasión el papel protagónico recae en el propio Yautja en lugar de sus víctimas, siendo el alienígena ahora la presa en esta historia.

En aras de seguir abriendo boca, 20th Century Studios ha lanzado el tráiler oficial de Predator: Badlands, el cual puedes echar un ojo a través del vídeo que te dejamos a continuación.

La trama de la cinta nos sitúa en un remoto planeta alienígena para abordar la historia de Dek, un Yautja aislado de su clan que termina embarcándose en una aventura junto a una androide de aspecto humanoide llamada Thia para localizar al adversario definitivo.

«Un joven Predator marginado de su clan encuentra un improbable aliado en su viaje en busca del adversario definitivo», explica su escueta sinopsis.

Según explicó su director, el nuevo Depredador protagonista es un personaje «de pocas palabras, bastante directo. Va directo al grano. Literal y figurativamente».

Junto al tráiler, el estudio ha presentado el póster oficial de Predator: Badlands con el Depredador enfrentándose a una mortífera criatura. Puedes echar un vistazo a continuación.

La nueva película de Dan Trachtenberg cuenta con un elenco encabezado por Dimitrius Koloamatangi (Far North, Red, White and Brass, The Panthers) y Elle Fanning (A Complete Unknown, Maléfica: Maestra del mal, Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha), quienes encarnan al Yautja Dek y la androide Thia respectivamente.

Bajo la producción de 20th Century Studios, Predator: Badlands se estrena en las salas de cine de España el próximo 7 de noviembre de 2025.

21-07-2025

