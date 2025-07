EE.UU. impondrá tarifa extra de USD 250 a las visas de los visitantes

El gobierno federal de los Estados Unidos anunció un nuevo recargo obligatorio de USD 250 que se sumará a las tarifas habituales de visas para turistas, estudiantes, trabajadores temporales y visitantes por intercambio, entre otros.

La medida forma parte de una ley migratoria aprobada en julio de 2025 y entrará en vigencia con el nuevo año fiscal. Este cambio afectará a millones de personas en todo el mundo que planean visitar, estudiar o trabajar en EE.UU., y no existirá forma de evitar el pago, reseña el portal Cronista.com.

El nuevo recargo fue incluido en la ley migratoria conocida como «One Big Beautiful Bill», firmada el 4 de julio de 2025. La norma establece una tarifa obligatoria de USD 250 llamada Visa Integrity Fee, que comenzará a cobrarse a partir del 1 de octubre de 2025, es decir, al inicio del año fiscal 2026.

Este monto se aplicará a todas las visas no inmigrantes, como las de turismo (B-1/B-2), estudio (F, M), trabajo temporal (H-1B) y programas de intercambio (J-1), entre otras. Según fuentes oficiales, no será exonerable bajo ninguna circunstancia, y se sumará a los valores actuales de cada trámite.

Además, el valor se actualizará automáticamente cada año con base en el índice de inflación (CPI). lo que podría elevar el costo aún más en los próximos años.

Cómo afecta este aumento a los turistas que ya solicitaron la visa?

Con este nuevo recargo, el costo total de la visa para ingresar a EE.UU. puede superar los USD 470, considerando que actualmente la tarifa para una visa B-1/B-2 (turismo/negocios) es de USD 185.

Para quienes deban cubrir gastos adicionales, como el formulario I-94 o la autorización ESTA/EVUS, el monto puede ser aún mayor.

El gobierno estadounidense justificó la medida como parte de un plan para mejorar la «integridad del sistema migratorio» y financiar controles adicionales. Sin embargo, organizaciones turísticas y expertos advierten que este tipo de barreras podrían reducir los viajes internacionales y afectar a estudiantes y trabajadores temporales.

¿Qué hacer si ya tenías turno?

El nuevo cargo de USD 250 solo aplicará a solicitudes iniciadas a partir del 1 de octubre de 2025. Si ya obtuviste una visa antes de esa fecha, o tienes un turno confirmado antes de ese día, no deberías abonar el recargo adicional.

Sin embargo, el Departamento de Estado aclaró que el pago será obligatorio para cualquier solicitud nueva o renovación que se procese desde esa fecha en adelante. Por eso, recomiendan a los viajeros iniciar su trámite lo antes posible si desean evitar el aumento y ahorrar cientos de dólares.

Además, el recargo podría ser reembolsable solo si el solicitante cumple todas las condiciones migratorias, como no quedarse más tiempo del autorizado, no trabajar sin permiso y no violar su estatus legal, informa Cronista.com.

Cactus24 21-07-2025

