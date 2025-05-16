Café colombiano Juan Valdez abrió en Dubai Mall, el centro comercial más grande del mundo

Juan Valdez anunció la apertura de su nueva tienda en Dubai Mall, uno de los centros comerciales más emblemáticos y visitados del planeta ubicado en el centro de la capital de Emiratos Árabes Unidos.

Este centro comercial fue reconocido en 2023 como el destino más visitado del mundo, es un ícono global que recibe anualmente más de 100 millones de visitantes.

Además, este lugar en Oriente Medio alberga más de 1.200 establecimientos, entre ellos más de 200 propuestas gastronómicas de alto nivel, experiencias de entretenimiento de clase mundial, que incluye el Burj Khalifa y las marcas de lujo más prestigiosas.

La tienda de la marca cafetera ofrecerá una experiencia inmersiva que fusiona la tradición del café de Colombia con la sofisticación y el estilo de vida contemporáneo de Dubái.

“Nos llena de orgullo y emoción llevar la tradición de la cultura cafetera colombiana a uno de los destinos comerciales más emblemáticos del mundo. La apertura de nuestra tienda insignia en Dubái Mall marca un hito inspirador en la historia de Juan Valdez, y reafirma el propósito que nos mueve: conquistar nuevos horizontes y seguir compartiendo el legado de nuestros caficultores”, dijo Camila Escobar, presidente de Juan Valdez.

Cactus24 16-05-2025

Te invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram @cactus24informa y canal de Cactus24 Noticias en WhatsApp para mantenerte informado del acontecer noticioso en Falcón, Venezuela y el mundo.

También puedes unirte al grupo de WhatsApp, Telegram y Facebook