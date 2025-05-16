Brasil confirmó primer caso de gripe aviar de alta patogenicidad en granja comercial

De acuerdo con un comunicado emitido por el organismo de agricultura, el caso fue hallado en una granja comercial de aves en el municipio Montenegro, ubicado en el estado de Río Grande del Sur, lo que generó alerta tanto a nivel nacional como internacional. Se trata del primer brote detectado en el sistema de avicultura comercial del país, aunque anteriormente ya se habían registrado casos en aves silvestres y de traspatio en otras regiones.

El Ministerio de Agricultura de Brasil, destacó que esta enfermedad no se transmite a través del consumo de carne de aves o huevos, y que el riesgo para la salud humana es bajo, afectando principalmente a personas con contacto directo con aves infectadas.

«La población brasileña y mundial pueden tener tranquilidad en relación con la seguridad de los productos fiscalizados, sin que exista alguna restricción para su consumo», señaló el ministerio en el comunicado.

El organismo detalló que las autoridades brasileñas activaron de inmediato medidas de contención y erradicación en la zona afectada, incluyendo el aislamiento del área y la eliminación de las aves restantes. Además, se inició una investigación epidemiológica en un radio de 10 kilómetros para evitar la propagación del virus y proteger la producción avícola nacional.

Cactus24 16-05-2025

