Le lanzan una botella a Marc Anthony durante concierto en Colombia

El cantante Marc Anthony vivió un incómodo momento el pasado domingo 2 de marzo luego que le arrojaran una botella durante una presentación en Colombia. Esta situación molestó al artista, quien reclamó dicha situación.

«Les voy a decir algo. El que me tiró la botella que tenga los cojo**s de decirme quién era… Oíste, no, no, no, aquí no. Siempre les he respetado, amo a Colombia, pero si me tiran algo, ¡pal’ carajo!», dijo muy serio.

Y aunque la molestia del intérprete quedó en evidencia, el show continuó adelante y el artista recuperó la sonrisa, por lo que una vez superado el trago amargo, siguió deleitando a sus fans colombianos con la misma energía y entrega, regalándoles así una noche que seguro guardarán por siempre en sus corazones.

Cabe destacar, que esta no es la primera vez que Marc Anthony enfrenta una situación similar, pues en 2022 fue golpeado con una botella mientras actuaba, también en Medellín, Colombia. Sin embargo, en aquella ocasión dejó pasar de largo la agresión y siguió adelante con su show.