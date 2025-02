Muere Roberta Flack, la cantante de ‘Killing me softly with his song’, a los 88 años

Roberta Flack, innovadora artista de R&B, conocida por éxitos como “Killing Me Softly With His Song”, “The First Time I Ever Saw Your Face” o “Feel Like Makin’ Love” ha muerto a los 88 años.

“Tenemos el corazón roto por el fallecimiento de la gloriosa Roberta Flack esta mañana, 24 de febrero de 2025″, dijo el representante de la cantante en un comunicado. «Murió en paz rodeada de su familia. Roberta rompió fronteras y récords. También fue una orgullosa educadora». No se ha revelado la causa de la muerte, pero Flack luchaba contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) desde 2022.



Roberta nació el 10 de febrero de 1937 en Black Mountain, Carlonia del Norte, y creció en Arlington, Virginia. Su madre era organista de iglesia, lo que provocó que, desde muy temprana edad, Flack se interesara por la música y acabara cantando en distintas parroquias. A los 9 años, empezó a tocar el piano y, de adolescente, fue becada por su talento musical en la Universidad de Howard.

A los 19 años, Roberta se graduó y empezó a dar clases de música en Washington DC. La vocalista comenzó a cantar en clubs los fines de semana o por las noches, acompañando a cantantes de opera o pianistas, además de cantar blues, folk o pop entre medias de las actuaciones. Su profesor de canto le recomendó que comenzase a cantar más temas de pop que clásicos, lo cual la llevó a actuar, en 1968, en el restaurante Mr. Henry’s en Capitol Hill.



Ahí se convirtió en una gran atracción de celebridades, que iban al local sólo para escucharla cantar. También fue el pianista de jazz Les McCann, que después de verla le consiguió una audición con Atlantic Records. Su primer disco, ‘First Take’, vería la luz en 1969.

En 1972, Flack conseguría su primer hit en el Billboard americano con “Will You Still Love Me Tomorrow”, que llegó al número 76 de la lista. Además, Clint Eastwood eligió su tema “The First Time I Ever Saw Your Face” en la primera película que dirigió, ‘Escalofrío en la noche’, catapultando al tema al número 1 de las listas, el primero de la artista. El tema, de hecho, ganó el premio a “Grabación del año” en los Grammys de 1973.



En 2020, Flack fue galardonada con el premio Grammys Lifetime Achievement Award.

Cactus24 (24-02-2025)

Te invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram @cactus24informa para mantenerte informado del acontecer noticioso en Falcón, Venezuela y el mundo.

Abre este enlace para unirte al grupo de WhatsApp, Telegram, Facebook y nuestro canal de Cactus24 Noticias en WhatsApp