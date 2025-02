Paquita la del Barrio no le dejó herencia a sus hijos y tampoco un testamento

El mundo de la música en México está de luto. Este 17 de febrero falleció Paquita la del Barrio a los 77 años de edad. La cantante deja un gran legado en ese país y tras su fallecimiento recordamos el día que habló sobre su herencia.

Paquita la del Barrio tuvo cinco hijos tras dos matrimonios. Sin embargo, lamentablemente dos de ellos fallecieron con solo tres días de nacidos. Respecto a su herencia en alguna ocasión la cantante aseguró que no le dejaría dinero a sus descendientes por un par de motivos. El primero es que no tenía dinero y el segundo es que si lo tuviera se los gastaría ella.

“No lo he hecho (su testamento), porque no quiero simplemente. Si tuviera dinero me lo gastaría en vida y no les daría nada. Yo no tengo dinero” aseguró.

El patrimonio de Paquita la del Barrio



Tras un larga trayectoria según información de Celebrity Net Worth, Paquita la del Barrio dejaría una fortuna de 10 millones de dólares.

