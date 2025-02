Actriz de K-Dramas de Netflix Kim Sae-ron es hallada muerta en su casa

La actriz surcoreana Kim Sae-ron, de 24 años, fue encontrada sin vida en su domicilio en Seúl este domingo 16 de febrero.

La noticia fue confirmada por un funcionario de policía a la agencia Reuters, quien indicó que un amigo de la actriz descubrió el cuerpo al visitarla en su casa, ubicada en el distrito de Seongdong, tras no lograr contactarla.

Las autoridades señalaron que no se encontraron indicios de un crimen en el lugar, aunque la causa de su fallecimiento sigue bajo investigación.

Kim Sae-ron inició su carrera actoral a los nueve años con la película A Brand New Life (2009) y alcanzó fama internacional gracias a su participación en The Man from Nowhere (2010).

Más recientemente, fue parte del elenco de la serie Bloodhounds (2023) de Netflix. Sin embargo, su prometedora trayectoria se vio interrumpida tras un incidente en mayo de 2022, cuando fue detenida por conducir bajo los efectos del alcohol.

En ese momento, chocó contra un transformador eléctrico, causando daños materiales y cortes de electricidad en la zona. Como consecuencia, tuvo que pagar una multa significativa de $15.000 y se alejó temporalmente del mundo del espectáculo.

En abril de 2024 intentó relanzar su carrera en teatro, pero abandonó el proyecto alegando problemas de salud.

Su muerte ha conmocionado tanto a sus seguidores como a sus colegas en la industria del entretenimiento surcoreano, quienes han expresado su tristeza y condolencias a través de redes sociales.

Cactus24 16-02-2025

