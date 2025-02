Muere Liang Youcheng, actor K-Dramas por una gripe

Lo que parecía ser una simple gripe, terminó en la muerte de Liang Youcheng. De acuerdo con lo que se ha revelado hasta el momento, el actor de origen chino había sido diagnosticado inicialmente con un resfriado común; sin embargo, su estado de salud se deterioró progresivamente, lo que lo llevó a ser hospitalizado nuevamente debido a una infección en el sistema nervioso central y pese a los esfuerzos del personal médico que lo atendió por ayudarlo, el joven de 27 años falleció.

Según ha trascendido, se dice que el origen de su contagio fue durante las celebraciones del Año Nuevo chino y si bien su muerte está registrada el pasado 30 de enero, es hasta ahora que se informa de manera pública.

Fue su amigo y colega, Wu Xuyi, quien dio a conocer el deceso. “Saltaste fuera del tiempo y te convertiste en una estrella, duermes para siempre, lo extrañaremos durante mucho tiempo, mi buen amigo, Liang Youcheng llegará hasta el final”, se lee en la publicación de Xuyi.

Liang Youcheng nació en China en 1997 y desde muy pequeño tuvo un gran interés en el mundo de la actuación. Debido a su versatilidad como actor, poco a poco fue colocando como uno de los favoritos en el mundo de los K-dramas. Así, participó en My Heart, 2021, y Echo of Her Voice, 2024.

Al momento de su muerte, este famoso estaba realizando la serie It Girl in Tang Dynasty, que no pudo concluir.

De momento, se desconocen mayores detalles sobre los funerales de Liang Youcheng; sin embargo, su muerte causó consternación en el mundo del espectáculo chino./People Eapañol.

Cactus24 12-02-2025

