Selena Gomez rompe su silencio sobre las acciones de Karla Sofía Gascón : «La magia ha desaparecido»

Selena Gomez ha roto su silencio en medio de la polémica y ha reconocido que «parte de la magia» que envolvía a Emilia Pérez hace tan solo un par de semanas «ha desaparecido».

Así, la actriz y cantante confiesa que, tras la tormenta de críticas desatada después de que salieran a la luz antiguos tuits racistas y ofensivos de Karla Sofía Gascón, algo parece haberse roto en las aspiraciones de la cinta, una de las máximas favoritas de cara a la gala de los Oscar en la que acumula 13 nominaciones.

«Parte de la magia ha desaparecido», dijo Gomez sobre la polémica durante su paso por el Festival de Cine de Santa Bárbara, donde recibió el Premio Virtuosos. «Pero elijo seguir estando orgullosa de lo que he hecho y simplemente estoy agradecida. Vivo sin arrepentimientos y si pudiera volvería a hacer esta película una y otra vez», afirmó en declaraciones recogidas por Variety.



Emilia Pérez, que cuenta con el mayor número de nominaciones a los Oscar de este año, y que marcó un hito con sus 13 candidaturas al convertirse en la película de habla no inglesa con más nominaciones de la historia de los premios de la Academia de Hollywood, ha sufrido una caída en desgracia desde que a finales de enero aparecieran unos tuits de su protagonista, en los que expresaba polémicas opiniones sobre los musulmanes, George Floyd y la diversidad en los Oscar.

Como resultado, Netflix, distribuidora del film en Estados Unidos, se distanció de Gascón y decidió apartarla de los actos promocionales y no financiar su asistencia a ningún evento enmarcado en la carrera de los premios Oscar. De hecho, estaba programado que acudiera al Festival de Santa Bárbara como como una de las nueve galardonadas a los premios Virtuoso, junto a la propia Gomez.

Gomez fue también protagonista de uno de los polémicos mensajes de Gascón, donde la actriz española aparentemente la llamaba «rata rica». Sin embargo, Gascón dijo la semana pasada que ese mensaje no era suyo. «Por supuesto que no es mío. Nunca he dicho nada de mi compañera. Nunca me referiría a ella de esa manera», aseguró.

Cactus24 (11-02-2025)

Te invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram @cactus24informa para mantenerte informado del acontecer noticioso en Falcón, Venezuela y el mundo.

Abre este enlace para unirte al grupo de WhatsApp, Telegram, Facebook y nuestro canal de Cactus24 Noticias en WhatsApp