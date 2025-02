Trump revela que habló con Putin sobre el fin de la guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que habló por teléfono con el presidente ruso, Vladimir Putin, sobre el fin de la guerra en Ucrania, informó el New York Post, la primera conversación oficialmente reconocida entre Putin y un presidente estadounidense desde principios de 2022.



Trump, que ha prometido poner fin a la guerra pero aún no ha explicado en público cómo lo haría, dijo la semana pasada que Estados Unidos estaba hablando con los rusos y los ucranianos sobre la solución del conflicto, pero no dio más detalles.



En una entrevista desde el Air Force One el viernes, Trump dijo al New York Post que «mejor no decir» cuántas veces él y Putin habían hablado. Tampoco reveló cuándo había tenido lugar la última conversación.



«Él (Putin) quiere ver que la gente deje de morir», dijo Trump.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a la agencia de noticias estatal TASS que «están surgiendo muchas comunicaciones diferentes».



«Personalmente, puede que no sepa algo, que no esté al tanto de algo», dijo Peskov cuando TASS le pidió que comentara. «Por lo tanto, en este caso, no puedo confirmarlo ni desmentirlo».



Cuando el domingo se le preguntó durante una entrevista con NBC News cuándo se produjo la conversación o conversaciones entre Trump y Putin, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Mike Waltz, también se negó a decirlo.



«No voy a adelantarme al presidente y, sin duda, hay muchas conversaciones delicadas en curso», dijo Waltz.



¿CUMBRE ENTRE TRUMP Y PUTIN?



Trump ha dicho en repetidas ocasiones que quiere poner fin a la guerra y que se reunirá con Putin para hablar de ello, aunque la fecha o el lugar de la cumbre aún no se conocen públicamente. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos son vistos por Rusia como posibles lugares para una cumbre, informó Reuters a principios de este mes.

Cactus24 (08-02-2025)

Te invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram @cactus24informa para mantenerte informado del acontecer noticioso en Falcón, Venezuela y el mundo.

Abre este enlace para unirte al grupo de WhatsApp, Telegram, Facebook y nuestro canal de Cactus24 Noticias en WhatsApp