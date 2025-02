Benedict Cumberbatch revela que se disculpó “mucho” por su personaje no binario en Zoolander 2

En una entrevista reciente, Benedict Cumberbatch reconoció que su papel en Zoolander 2 generó controversia y dijo que hoy no aceptaría un papel así.



La estrella de Hollywood Benedict Cumberbatch ha reflexionado sobre un papel cinematográfico pasado que desató controversia, admitiendo que es un personaje que no interpretaría hoy.



El actor británico apareció en la comedia de Ben Stiller de 2016 Zoolander 2 , interpretando a All, un modelo no binario. La interpretación del personaje provocó críticas de los activistas LGBTQ en ese momento, quienes argumentaron que la representación de la identidad de género en la película era insensible y reductiva.

En una reciente entrevista en video con Variety, Cumberbatch reconoció la reacción negativa y el debate en curso en torno al papel. «Es un tema difícil de abordar», admitió. Cuando se le preguntó si recordaba una de sus líneas de Zoolander 2 , respondió: «He tenido que disculparme bastante por eso».

La controversia comenzó incluso antes del estreno de la película, con un tráiler de 2015 que revelaba el personaje de All, lo que provocó una reacción inmediata de los grupos LGBTQ. Muchos activistas condenaron lo que percibieron como una burla a las identidades no binarias y criticaron la película por basarse en estereotipos obsoletos.

A pesar de las críticas, Cumberbatch reflexionó sobre su experiencia trabajando en la secuela y admiró al equipo creativo de la película. “Me encanta ese grupo de personas”, dijo, refiriéndose al director y coprotagonista Ben Stiller, junto con los actores Owen Wilson, Will Ferrell y otros que se reunieron para el proyecto. “Fue la oportunidad de ser parte de algo que la primera vez fue icónico y del que fui un gran admirador”, agregó.

Sin embargo, reconoció que el papel no le salió como esperaba. “Se complicó y se malinterpretó y molesté a la gente”, dijo. “Y respeto eso, así que probablemente no lo volvería a hacer ahora”.



Cumberbatch ha construido una ilustre carrera en cine, televisión y teatro, ganándose elogios por su habilidad para dar vida a personajes complejos. Saltó a la fama internacional por primera vez con su interpretación de Sherlock Holmes en la serie de la BBC Sherlock , un papel que le valió un amplio reconocimiento y múltiples premios. En cine, ha realizado actuaciones destacadas en películas como The Imitation Game (2014), donde interpretó al descifrador de códigos Alan Turing, lo que le valió una nominación al Oscar. También es una presencia importante en el Universo Cinematográfico de Marvel, protagonizando películas como Doctor Strange (2016), Avengers: Infinity War (2018) y Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022).

Cactus24 (08-02-2025)

