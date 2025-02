Kanye West lanza ola de tuits antisemitas llenos de odio y elogia a Hitler

El rapero Ye, anteriormente conocido como Kanye West, pareció escribir una serie de publicaciones el viernes por la mañana en X, haciendo comentarios ofensivos sobre la comunidad judía y diciendo que tiene «dominio» sobre su esposa.

En la cuenta de la artista de 47 años se publicaron una serie de mensajes, muchos de ellos despectivos y autocomplacientes, que comenzaron alrededor de las 4 a. m., hora del Pacífico (7 a. m., hora del Este). NBC News intentó comunicarse con los representantes de Ye para obtener comentarios sobre las publicaciones.

Muchas de las publicaciones de Ye se centraban en la comunidad judía, y las más severas de ellas decían: «Amo a Hitler» y «Soy nazi».

En una publicación anterior, escribió: “Nunca me disculparé por mis comentarios judíos. Puedo decir lo que quiera para siempre. ¿Dónde está mi maldita disculpa por congelar mis cuentas?”.

A continuación, dijo que los judíos “no me maltraten más”. En una publicación, escribió: “Algunos de mis mejores amigos son judíos y no confío en ninguno de ellos”, seguido de un emoji riendo y llorando. En otra, publicó: “Mañana compraré dos Maybachs” y agregó: “Haré que la persona judía que me lo venda lea todos estos tuits y apuesto a que me verás maltratando a los Maybachs”.

“Los estereotipos racistas existen por una razón y todos son ciertos”, escribió en otra publicación.

«Ni siquiera sé qué carajo significa antisemita. Es solo una tontería que inventaron los judíos para proteger a sus tonterías», dijo el rapero en otra publicación.

En otra publicación, escribió: “Todos los blancos son racistas” y “Los judíos en realidad odian a los blancos y utilizan a los negros”.

Otro dijo: “Me encanta cuando los judíos vienen a mí y me dicen que ya no pueden trabajar conmigo. Es mi favorito”.

A Ye le han suspendido su cuenta X, anteriormente conocida como Twitter, al menos dos veces en el pasado.

Su cuenta fue suspendida en diciembre de 2022 después de que hiciera comentarios antisemitas y elogiara a Hitler. Musk, el propietario de X, dijo en ese momento que la cuenta de Ye sería suspendida después de que publicara una imagen que parecía mostrar una esvástica dentro de una estrella de David. Musk dijo que la suspensión fue «por incitación a la violencia». La cuenta fue suspendida en julio de 2023.

En octubre de 2022, la cuenta de Ye fue restringida por comentarios antisemitas, pero regresó a la plataforma el mes siguiente. En ese caso, también hizo comentarios antisemitas que llevaron a Adidas a cortar lazos con el rapero .

La vorágine de publicaciones del viernes por la mañana de Ye también abordó otros temas, incluidos su esposa, Elon Musk y Sean «Diddy» Combs.

Habló sobre el look de su esposa, Bianca Censori, en los Grammy (un vestido transparente) y escribió: “Tengo dominio sobre mi esposa. Esto no es una tontería tan feminista como la de los progresistas”.



“Está con un multimillonario. ¿Por qué escucharía a cualquiera de ustedes, imbéciles y pobres? La gente dice que el look de la alfombra roja fue decisión suya. Sí, no la obligo a hacer nada que no quiera, pero definitivamente no habría podido hacerlo sin mi aprobación, estúpidos peones progresistas. No tengo respeto ni empatía por nadie vivo porque nadie vivo puede joder conmigo, pero amo a algunas personas y les doy mi favor”.

En otra publicación sobre política, dijo que la entonces vicepresidenta Kamala Harris “simplemente estaba siendo utilizada para lo que llaman ‘el voto negro’”.

Una publicación parecía apoyar a Combs, quien anteriormente usaba el nombre de Puff Daddy.

Cactus24 (08-02-2025)

Te invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram @cactus24informa para mantenerte informado del acontecer noticioso en Falcón, Venezuela y el mundo.

Abre este enlace para unirte al grupo de WhatsApp, Telegram, Facebook y nuestro canal de Cactus24 Noticias en WhatsApp