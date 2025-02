Jake Paul estalla contra Canelo Álvarez por no aceptar pelear: «Eres un esclavo sin respeto»

Cuando todo parecía que Canelo Álvarez y Jake Paul protagonizarían una de las peleas de Boxeo más mediáticas de 2025, el mexicano sorprendió a todos con su inesperada decisión: firmó un millonario acuerdo con el jeque árabe Turki Alalshikh, dejando atrás las negociaciones con el estadounidense. Ante esto, el youtuber expresó todo su enojo hacia el campeón de los supermedianos.



A pesar de que hace algunas horas atrás todo parecía indicar que el campeón mexicano enfrentaría a Paul en mayo, el millonario acuerdo con Turki Alalshikh cerró todo tipo de puertas. Como si fuera poco, el choque de Canelo contra Terence Crawford de septiembre, ahora podría volver a ser una posibilidad.



Por supuesto, todo este cambio de rumbo generó un evidente enojo en el youtuber de 28 años. Tal es así, que mediante su propia cuenta de X, no tardó en expresar su bronca ante el tapatío.

El provocador mensaje de Jake Paul contra Canelo Álvarez

“Última hora: Canelo Álvarez me esquivó. Es un esclavo que no tiene en cuenta el orgullo del pueblo mexicano que lo apoya en suelo estadounidense. No es de sorprenderse cuando durante toda su carrera no ha hecho nada por el boxeo fuera del ring”, comenzó diciendo el boxeador estadounidense.

“Soy la nueva cara del boxeo. No se puede tener la pelea más grande de 2025 sin que mi nombre esté involucrado. Cuando todos sus eventos fracasen y pierdan dinero, todos se darán cuenta de quién es el rey del deporte. (Soy) Mi propio jefe. No tengo dueño. Quieren verme fracasar, pero Dios tiene otros planes”, concluyó Jake Paul en su cuenta personal de X.

Cactus24 (08-02-2025)

