Kanye West fue diagnosticado con autismo

Kanye West compartió un giro en su diagnóstico de salud mental que sorprendió a sus seguidores. En una reciente entrevista en el podcast The Download, el artista reveló que su esposa, Bianca Censori, puso en duda su diagnóstico inicial de trastorno bipolar que le fue dado hace casi 10 años y lo llevó con un especialista que le brindó una nueva perspectiva.

“Mi esposa me llevó porque dijo: ‘Hay algo en tu personalidad que no parece bipolar, ya he visto casos de bipolaridad antes’. Y resulta que en realidad tengo autismo”, relató.

El cantante de 47 años, quien comparte cuatro hijos con su exesposa Kim Kardashian, ha hablado abiertamente sobre sus problemas de salud mental desde que reveló su diagnóstico de bipolaridad en 2016, tras una hospitalización cuando sufrió una “emergencia psiquiátrica”. Ahora, el fundador de Yeezy aseguró que su nuevo diagnóstico le ha ayudado a comprender mejor su comportamiento y la forma en la que es percibido por otras personas.

“Piensas: ‘Vaya, voy a llevar esta gorra de [Donald] Trump porque me gusta Trump en general. Y cuando la gente te dice que no lo hagas… y ese es mi problema, cuando los fans me dicen que haga mi álbum de cierta manera, lo hago al revés”, señaló.

Sin embargo, Kanye West reconoció que su comportamiento ha representado un desafío para quienes lo rodean, ya que les ha sido difícil intervenir para que pueda mejorar su actitud ante ciertas situaciones: “Es muy difícil para ellos porque se trata de un hombre adulto, no se lo puedes decir. No puedes tomar el control de su cuenta bancaria. No puedes controlar lo que digo en Twitter”, explicó.

Cuando se le preguntó si actualmente está tomando medicación por su diagnostico, el intérprete de “All Falls Down” afirmó que no, ya que no quiere que las medicinas afecten su creatividad para realizar sus próximos sencillos. Aunque, el cantante si dejó en claro que desea trabajar en su salud mental.

“No he tomado la medicación desde que descubrí que no era bipolaridad y que ese no era el diagnóstico correcto. Estoy buscando alternativas que no bloqueen mi creatividad. Al final, eso es lo que aporto al mundo y vale la pena si eso significa que la creatividad sigue fluyendo”, dijo.

Cactus24 (06-02-2025)

