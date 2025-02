“Te voy a comer”: Filtran los mensajes de Iker Casillas con una modelo de Onlyfans

Un nuevo escándalo ha sacudido al mundo del fútbol español. Esta vez, el foco de la polémica recae sobre Iker Casillas, el histórico arquero del Real Madrid y campeón del mundo con la selección española en 2010.

La filtración de mensajes privados enviados por Casillas a una modelo de OnlyFans ha causado revuelo en los medios de comunicación. Claudia Bavel, la modelo en cuestión, compartió con la producción de un programa de Telecinco los chats en los que el exfutbolista le enviaba mensajes subidos de tono.

Los contenidos filtrados dan cuenta de un coqueteo directo y explícito por parte de Casillas, quien no dudó en manifestar su admiración hacia Bavel.



Entre los mensajes más reveladores, Casillas le dijo a la modelo:

El exjugador también elogió su físico en varias ocasiones, incluso comentando sobre un lunar que la modelo tiene en la boca: “Me encanta el lunar que tienes en la boca”. Asimismo, Casillas expresó su admiración por la modelo, diciendo: “Al personal me lo revolucionas entero. Dios bendito. Muy guapa”.

“Vente a la capital, te me haces rogar. Te voy a comer. Sé que no soy de tu talla, pero me da igual”

“Soy fan de ti.”

Y cuando ella le enviaba fotos sensuales de su cuerpo, él respondía con un contundente: “Mío”.

Cuando Bavel le cuestionó por dar “likes” a las fotos de sus amigas, Casillas justificó sus acciones de forma algo evasiva: “Claro, para que me dejen en paz los periodistas. El dedo va solo”. Además, cuando la modelo le mostró incomodidad por la cantidad de “likes” que él le ponía, Casillas le respondió: “Formal conmigo no. Me gusta que seas tú como eres”.



Sin embargo, la situación se complicó aún más cuando Bavel reveló detalles sobre la relación que ambos habían iniciado. Según la modelo, comenzaron con una relación abierta, pero decidieron cerrarla cuando Casillas expresó su deseo de tener hijos con ella. La historia dio un giro inesperado cuando se filtraron fotos de una cena que compartieron, lo que, según Bavel, deterioró su relación.

En una entrevista reciente, Bavel no tuvo reparos en criticar al exfutbolista: “Es mejor como futbolista que en la cama. Además es tacaño, poco generoso.”

Este escándalo no solo ha vuelto a colocar a Iker Casillas en el ojo del huracán, sino que también pone en cuestión su comportamiento fuera del campo de juego, tras una exitosa y longeva carrera. Sin duda, este episodio dará mucho de qué hablar en los próximos días.

Cactus24 (05-02-2025)

Te invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram @cactus24informa para mantenerte informado del acontecer noticioso en Falcón, Venezuela y el mundo.

Abre este enlace para unirte al grupo de WhatsApp, Telegram, Facebook y nuestro canal de Cactus24 Noticias en WhatsApp