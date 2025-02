Anuncian combate de “Canelo” Álvarez y Terence Crawford

El Allegiant Stadium, sede de los Las Vegas Raiders de la NFL, albergará una de las peleas más importantes de 2025.

El lunes por la tarde se conoció la noticia de que Saúl «Canelo» Álvarez y Terence Crawford llegaron a un acuerdo para una megapelea en septiembre en Las Vegas. La pareja, que ocupa el puesto número 2 y el número 6 en la lista libra por libra de Uncrowned , respectivamente, ahora tiene un lugar para su esperado enfrentamiento.

La revista Ring Magazine , propiedad de Turki Alalshikh, dio a conocer la noticia el lunes por la noche. Se espera que Álvarez vs. Crawford encabecen un programa de la temporada de Riad, la entidad promocional operada por Alalshikh y la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita.

El Allegiant Stadium nunca ha sido el escenario de una pelea antes, aunque ha habido conversaciones para que varias peleas de alto perfil se lleven a cabo allí en los últimos años, incluyendo Gervonta Davis vs. Ryan García, Tyson Fury vs. Anthony Joshua y Fury vs. Deontay Wilder 3. El director ejecutivo de UFC, Dana White, también ha hablado abiertamente sobre la posibilidad de algún día llevar un evento de UFC al enorme estadio de fútbol de Las Vegas. El estadio también albergará WrestleMania el 19 y 20 de abril.



La pelea de Álvarez en 2021 con Billy Joe Saunders estableció el récord de asistencia en Estados Unidos como el evento de boxeo con mayor asistencia en un recinto cerrado en la historia del país, atrayendo a 73,126 fanáticos al estadio AT&T en Arlington, Texas. Mike Tyson vs. Jake Paul en noviembre pasado se quedó a las puertas de batir ese récord, con 72,300 fanáticos en ese mismo recinto. El Allegiant Stadium tiene la capacidad de expandirse a una capacidad máxima de 71,835, lo que significa que Álvarez vs. Crawford no podrá superar esos puntos de referencia récord, aunque la entrada (dinero generado por la venta de entradas) tiene el potencial de ser mucho mayor.

La primera pelea de Álvarez contra Gennadiy Golovkin en 2017 es la tercera más grande en la historia del boxeo en Las Vegas, superada solo por las exitosas peleas de Floyd Mayweather contra Manny Pacquiao y Conor McGregor. Álvarez vs. Crawford tiene todas las posibilidades de superar la recaudación de $27,059,850 generada por Álvarez vs. Golovkin 1.

Álvarez (62-2-2, 39 KOs) y Crawford (41-0, 31 KOs) son campeones mundiales en cuatro divisiones. «Canelo» anteriormente poseía el título indiscutible de peso supermediano, mientras que Crawford ha tenido los cuatro cinturones en peso superligero y peso welter en el pasado.

Crawford tiene la oportunidad de convertirse en campeón de cinco divisiones si destrona a Álvarez en septiembre, aunque no será el favorito debido a su desventaja de tamaño. Álvarez ha competido en la división de peso semipesado de 175 libras, mientras que Crawford fue campeón indiscutido en 147 libras.

Cactus24 (05-02-2025)

