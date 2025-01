Cabello acusó a Leopoldo López y Juan Guaidó de liderar una “red de coyotes” en EEUU

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, aseguró que los opositores Carlos Vecchio, David Smolansky, Juan Guaidó, Leopoldo López y Julio Borges lideran una red de tráfico de personas en la frontera entre México y Estados Unidos.

«Si EEUU quiere resolver el tema de la migración, tienen que ir por los coyotes que hacen política, tienen oficinas y las esconden detrás de ONG», expresó.

En un nuevo pódcast de Tania Díaz, transmitido por Venezolana de Televisión, señaló en que “son criminales que se llevan gente. Vecchio, Smolansky, Juan Guaidó, Leopoldo López, Miguel Pizarro y Julio Borges, están detrás de esa red de coyotes”.

«No es que yo de aquí de Venezuela voy a agarrar hacia el Darién y me voy, no, no, si usted se va al Darién y no está contactado por los coyotes no entra ¿Los coyotes? (Carlos) Vecchio, (David) Smolansky, (Julio) Borges, (Leopoldo) López, Juan Guaidó, (Miguel) Pizarro y otros», expresó

Por su parte, la diputada a la Asamblea Nacional (AN), Tania Díaz, hizo un llamado a las madres a no dejar que sus hijos sean manipulados por sectores de la derecha. «Están utilizando a sus hijos como arma de guerra y es importante que las familias lo sepan», precisó.

Cactus24 (24-01-2025)

