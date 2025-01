La impresionante nube que apareció en Sao Paulo: ¿Cómo se forma este fenómeno?

Moradores de Sorocaba, no interior de SãoPaulo, se depararam com uma nuvem enorme durante a tarde de sexta-feira (17/1). O #fenômeno é conhecido como supercélula e dura por algumas horas, segundo a Defesa Civil. Uma nuvem enorme se formou na região de Sorocaba, no interior paulista, na tarde de sexta-feira (17/1) Segundo a Defesa Civil, o fenômeno é conhecido como supercélula e possui esse formato devido à rotação do vento dentro da nuvem. As supercélulas podem produzir fortes ventos, granizo e chuva intensa e/ou persistente. Esse sistema, geralmente, tem a duração de algumas horas, de acordo com o órgão. Apesar do fenômeno, não houve ocorrências graves, segundo a Defesa Civil. Nas últimas 24 horas, o acumulado de chuva em Sorocaba ficou em 17 milímetros. Nas últimas 48 horas, o acumulado está em 72 milímetros, informou o órgão. Nas imagens, é possível ver o céu tomado por uma nuvem em formato espiral, como se fosse um redemoinho. A nuvem avança lentamente sobre a região e chama a atenção dos moradores. #tiktoknotícias