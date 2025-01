Niño venezolano muere en Atlanta en circunstancias por esclarecer

Santiago Ramos de 8 años, venezolano, quien había llegado a Estados Unidos junto a su papá hace un año, falleció en Atlanta, Georgia, el lunes 13 de enero cuando lo llevaban a emergencias afligido por un fuerte dolor estomacal.



Periodistas de la cuenta Utahzolanos conversaron vía telefónica con su papá, Luis Ramos, quien narró que mientras estaba trabajando recibió la llamada de su hijo y acudió lo más pronto que pudo.

“Santiaguito estaba al cuidado de la señora donde vivíamos alquilados. La señora tiene dos niños que eran como sus primitos, siempre jugaban y compartían. Pero este lunes comenzó con ese dolor, y vómito y diarrea muy fuerte. Se le fue el color de la cara. No entiendo, no comprendo qué le pasó exactamente. Yo sentí cuando mi niño me dejó. Estaba abrazado a mí, mientras un amigo manejaba el carro rumbo a la emergencia del hospital. Estábamos a cinco minutos cuando sus brazos me soltaron. La autopsia y el informe forense me los entregarán en unos días. Ahora solo quiero que mi niño descanse en paz», dijo el señor Luis a @utahzolanos.

Apuntó que Santiago era un niño muy sano y estaba contento de que pronto se reunirían con su mamá, quien tenía meses esperando en México la cita por CBP ONE.



Los familiares esperan los resultados de la autopsia para conocer la causa de la tragedia.



Cactus24 (16-01-2025)

