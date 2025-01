Tom Holland tenía todo preparado para pedirle matrimonio a Zendaya

Tom Holland estaba “bien preparado” para pedirle matrimonio a Zendaya.

El actor de 28 años se comprometió recientemente con su coprotagonista de ‘Spider-Man: Sin regreso a casa’, y su padre, Dominic Holland, ha revelado ahora cómo el intérprete realizó la propuesta.

El autor de 57 años escribió en un post en Patreon: «Compró un anillo. Habló con su padre y obtuvo permiso para proponerle matrimonio a su hija».

Dominic afirmó que su hijo planeó la propuesta con meticuloso detalle antes de hacerle la pregunta a Zendaya, de 28 años.

Así lo dijo: «Tom lo tenía todo planeado… Cuándo, dónde, cómo, qué decir, qué ponerse…».

Hasta ahora, Tom y Zendaya no han dicho nada sobre su compromiso.

Pero en noviembre, la actriz admitió que se siente «muy segura» cuando trabaja con Tom.

La actriz indicó a la edición 2025 de Hollywood de Vanity Fair: «En realidad es extrañamente cómodo. Es como una segunda naturaleza, en todo caso. Te sientes más segura con la persona con la que actúas. Me encanta trabajar con él. Tiene mucho talento y le apasiona lo que hace. Siempre da el 1.000 por ciento, aunque esté absolutamente agotado. Realmente aprecio eso de él. Me parece bastante normal. Así es como nos conocimos. Literalmente, en una lectura de química».

Antes de eso, Tom confesó haber buscado en Google el nombre de Zendaya.

El dúo de enamorados hizo público su romance allá por 2021, y Tom reveló que suele buscar el nombre de Zendaya para «comprobar» que está bien.

Durante una participación en el podcast ‘On The Menu’, de Samah Dada, Tom dijo: «Lo último que busqué en Google fue Zendaya. No tengo redes sociales y las borro cuando no las uso. Así que, a veces, cuando siento un poco de ansiedad, compruebo que está bien. Me aseguro de que todos estemos bien. Así que sólo busco un poco en Google y miro a través de las noticias».

Cactus24 (12-01-2025)

