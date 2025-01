Astronauta relata misterioso encuentro con esferas voladoras

El veterano exastronauta Leroy Chiao, quien comandó la Estación Espacial Internacional durante 2004 y 2005, reveló un inquietante encuentro con objetos voladores no identificados mientras pilotaba su avioneta privada en agosto de 2023, encendiendo una vez más el debate sobre fenómenos aéreos no identificados.

Durante un vuelo de Colorado a Houston, Chiao aseguró haber encontrado dos orbes metálicos perfectamente lisos y brillantes a 2.700 metros de altura sobre el llamado Mango de Texas.

Durante una entrevista con NewsNation sobre la reciente ola de drones inexplicables en Nueva Jersey y otras partes del noreste de Estados Unidos, el exastronauta reveló que los objetos aparecieron repentinamente y pasaron zumbando por el lado izquierdo de su avión a solo 6 metros de distancia. Las esferas, que volaban una encima de la otra, tenían aproximadamente un metro de diámetro cada una, dijo.

Lo más desconcertante del encuentro, según Chiao, fue que los objetos no aparecieron en el radar ni fueron detectados por el control de tráfico aéreo de la Administración Federal de Aviación. Además, como señaló Chiao al New York Post, los orbes no provocaron ninguna perturbación en el aire alrededor de su avión mientras pasaban en completo silencio, y no mostraban «ningún medio visible de propulsión».

«Fue una suerte que no me alcanzaran», comentó Chiao. «Ocurrió tan rápido que ni siquiera hubo oportunidad de asustarse». El exastronauta señaló que, si hubiera colisionado con los objetos, «nadie habría sabido lo que me pasó».

Aunque Chiao mantiene una postura escéptica sobre las visitas extraterrestres, cuestiona la falta de transparencia sobre estos fenómenos y plantea la posibilidad de un programa militar secreto.

«Cuesta creer que nuestro Gobierno no sepa realmente lo que está pasando», comentó Chiao. Y añadió que, si no es tecnología propia, la situación se vuelve «aún más inquietante».

Su preocupación cobra relevancia especial ante la reciente polémica por la ola de avistamientos en el noreste de Estados Unidos. Desde noviembre, se han reportado más de 3.000 avistamientos nocturnos de drones «del tamaño de un automóvil» sobre Nueva York y Nueva Jersey. Aunque las autoridades han descartado operaciones militares, la falta de explicaciones alimenta teorías conspirativas.

El periodista Michael Shellenberger, quien testificó ante el Congreso sobre supuestos programas secretos de recuperación de ovnis, reveló que alcaldes locales están indignados por la situación.

El fenómeno de los orbes metálicos no es nuevo. Un informe de la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios del Departamento de Defensa los clasifica como el segundo tipo de avistamiento más común, solo por detrás de las «misteriosas luces brillantes», según reportó Vice.

En ese contexto, Chiao, con su experiencia en misiones espaciales, adopta una postura pragmática frente al tema. «Es arrogante pensar que somos la única vida inteligente en el universo», afirmó. Sin embargo, duda que los extraterrestres estén visitando la Tierra. «El universo es inmenso, y encontrarse con otra civilización es extremadamente improbable».

Mientras tanto, la NASA y otras instituciones continúan investigando fenómenos aéreos no identificados, atribuyendo muchos casos a causas naturales o tecnológicas. Pero, como señaló Chiao, «la falta de respuestas claras es lo que realmente inquieta».

Cactus24 (08-01-2025)

