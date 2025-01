Ana Martín sufre accidente en un set de grabación

La primera actriz Ana Martín, ícono de las telenovelas mexicanas, sufrió un accidente durante la grabación de su nuevo proyecto, así lo dio a conocer ella misma en una reciente entrevista con el periodista Carlo Uriel.

Según explicó la artista, el 7 de enero de 2025 se resbaló en un terreno irregular mientras preparaban una escena en exteriores para una nueva producción dramática llamada Amar.

La actriz de 78 años de edad aclaró que el incidente no fue grave y confirmó que se encuentra en perfecto estado de salud, lista para retomar sus actividades en el set de grabación de dicha producción.

“Me caí, era en piedras y como mis zapatos son planos, me resbalé y me caí. No pasó nada, ya estoy en casa”, relató.

Ana Martín comentó que los jefes decidieron detener las grabaciones por cuestiones técnicas relacionadas con la luz, y no por el accidente. De esta manera, aseguró que no sufrió lesiones y les agradeció a sus compañeros por el apoyo que recibió.

«Mañana llego a mi llamado, estoy bien. Ya no hicimos la escena, no por la caída, sino por la luz. No tengo nada. Gracias por preocuparse, pero no pasó nada”, explicó la mexicana.

Cactus24 (08-01-2025)

