Yolanda Saldívar, asesina de Selena Quintanilla, pide oficialmente la libertad condicional

A 30 años del asesinato de la cantante Selena Quintanilla-Pérez, mejor conocida como Selena, su victimaria, Yolanda Saldívar, pasa por un proceso de revisión para obtener libertad condicional. La mujer, de 64 años, cumple actualmente una condena de cadena perpetua en el reclusorio Patrick L. O’Daniel, ubicado en Texas, a unas cinco horas donde ocurrió el crimen.

La solicitud causó polémica en los seguidores de la cantante, quien murió luego de recibir un disparo por la espalda a manos de quien era su presidenta del club de fans y administradora de su línea de boutiques, Selena, Inc.

La muerte de Quintanilla generó gran conmoción en el mundo, debido a que era una joven de 23 años con un futuro brillante en la música tejana.

Sin embargo, en 1995 la luz de su vida se apagó y Saldívar recibió cadena perpetua, por lo que viene cumpliendo su sentencia en el reclusorio Patrick L.O’Daniel, en Texas.

Pedido de asesina de Selena Quintanilla

El pedido de la sentenciada es en amparo de las leyes de Texas en las que permite a un condenado a cadena perpetua a solicitar libertad condicional al cumplirse 30 años de cárcel.

El requerimiento será revisado por la Junta de Personas y Libertad Condicional de Texas y, según Variety, el Departamento de Justicia Criminal de Texas precisó que la decisión final la tendrán el 30 de marzo del presente año.

En una reciente entrevista difundida en el documental titulado Selena and Yolanda: The Secrets Between Them, Yolanda Saldívar contó la versión de los hechos.

Saldívar afirmó que el asesinato de la joven cantante fue un accidente y que nunca tuvo la intención de disparar a Selena.

Cuando tomó el arma, su objetivo fue dispararse a sí misma, relató la hoy presa. Asimismo, aseguró que antes del juicio ella fue condenada por la opinión pública.

Producto del mediático crimen, el sentenciado tiene que vivir en constante temor a que atenten contra su vida, debido a las amenazas que le llegan a diario.

Por este motivo, las autoridades que controlan las cárceles la trasladan continuamente de prisión para salvaguardar su vida.

Cactus24 (04-01-2025)

