Murió John Capodice, actor de “Ace Ventura” y “Día de la independencia”

El actor John Capodice, conocido por sus papeles en la comedia Ace Ventura y en la serie General Hospital, falleció el pasado lunes 30 de diciembre a los 83 años, según confirmó el sitio web de la Funeraria Pizzi, en Nueva Jersey. Medios internacionales han replicado la noticia de su deceso.

El obituario del establecimiento lo describió como un “esposo, padre y abuelo devoto que será extrañado por todos los que tuvieron el placer de conocerlo”. Estaba casado con su esposa Jane, con quien tuvo dos hijas, y era abuelo de cuatro nietos.

Asimismo, era un miembro activo de la organización Blauvelt Sons of Italy Rockland Lodge 2176 y un firme partidario de los veteranos sin hogar a través de la organización benéfica Rockland Homes for Heroes.

Aunque no se reveló la causa de su muerte, su legado como actor prolífico en cine, televisión y teatro es ampliamente reconocido.

Capodice nació el 25 de diciembre de 1941 en Chicago, Illinois. Antes de iniciar su carrera en la actuación, sirvió en el Ejército de los Estados Unidos durante dos años (1964-1966) en Corea. En la década de 1970, comenzó su trayectoria artística con un papel recurrente en la telenovela Ryan’s Hope, interpretando a Lloyd Lord en seis episodios.

Su versatilidad lo llevó a desempeñar numerosos roles secundarios y participaciones especiales en populares series de televisión estadounidenses como Seinfeld, The West Wing, Six Feet Under, Law & Order, Murder, She Wrote y CSI, entre muchas otras.

En General Hospital, interpretó al personaje Carmine Cerullo entre 1994 y 1996.

En el cine, Capodice fue parte del reparto en varios largometrajes de gran éxito. En Ace Ventura: Detective de mascotas (1994), dio vida a un policía escéptico que se enfrentaba al excéntrico detective de mascotas interpretado por Jim Carrey.

