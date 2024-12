Beso a Romeo Santos arruina matrimonio de una fanática

Influencer cumple su sueño. Además de cantar junto a Aventura, su grupo favorito, besó a Romeo Santos, el vocalista.

No obstante, se le borró la sonrisa y es que al llegar a casa su esposo y padre de sus hijos le pidió el divorcio tras beso con Romeo Santos en concierto de Aventura.

La mujer, identificada como Miriam Cruz, soñaba con poder cantar “La Guerra” con el vocalista, petición que hizo con una pancarta y lo cumplió.



En su cuenta personal de Instagram fue que Miriam develó la lamentable noticia de su ruptura con un carrusel de imágenes y videos del instante que vivió con Romeo Santos, mismo que describió como un sueño cumplido.

“Aunque en el momento no pensé en las consecuencias, reconozco que me dejé llevar por los nervios y la emoción, sin medir cómo esto podría afectar a mi familia. Hoy me invade una profunda tristeza al darme cuenta del impacto que ocasione, pero debo ser responsable de mis actos y respeto su decisión. Quiero aprovechar este espacio para pedirle disculpas públicas a mi expareja. Aunque él no estuvo presente, sé que los videos llegaron a sus manos, y lamento profundamente el malestar que esto le provocó”, escribió Cruz en la descripción de su publicación.



De esta misma manera, la dama manifestó que espera que el padre de sus hijos la perdone por el mal momento que le hizo pasar. El post hasta el momento cuenta con más de 21.000 me gusta y cientos mensajes de apoyo, ya que varios afirman que el hombre buscaba una escusa para dejarla.

La expareja de Miriam Cruz ha decidido hablar al respecto y aclarar lo sucedido.

En declaraciones recientes, la expareja de la joven explicó que, si bien el beso a Romeo Santos fue el “detonante” de la ruptura, no fue la verdadera razón detrás de la separación. “El beso a Romeo fue un momento complicado para mí, pero no fue la causa de todo.

Cactus24 (30-12-2024)

Te invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram @cactus24informa para mantenerte informado del acontecer noticioso en Falcón, Venezuela y el mundo.

Abre este enlace para unirte al WhatsApp, Telegram y Facebook