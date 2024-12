Nacho y Melany Mille se casaron en Miami

El cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza, conocido como Nacho, se casó en Miami con su pareja Melany Mille, con quien se había comprometido hace dos años ya.

El medio AMZ Miami reveló detalles del matrimonio con un video, en el que se ve que la unión se llevó a cabo en un lugar al aire libre, adornado con una pequeña cascada.

Asimismo, la pareja también dio más información de la boda a la revista People en una entrevista. “Estoy bastante contento y siento que está sucediendo este acontecimiento cuando tenía que suceder”, confesó el intérprete de “Báilame”.

Nacho además contó que no fue una boda religiosa. “Nosotros no somos religiosos, no lo hicimos en presencia de santos ni estatuas ni de nada religioso. Nuestra única religión es creer en Jesucristo y queríamos tener a representantes de la fe con nosotros. Esa energía es la que nos acompañó”, subrayó.

Mudados a Miami

El cantautor reveló además que se mudaron definitivamente a Miami, ya que, con el tema de la pandemia, después de 10 años de no vivir en Venezuela, “nos tocó vivir en allá y salieron contratos con varios programas de televisión”. “Pasamos medio año en Bogotá, luego en República Dominicana. Ha sido muy movido y ahora tenemos cuatro meses o cinco meses de estar de regreso en definitivo en Miami y creo que la situación nos agarra bien firmes y tenía que suceder de esa manera”.

Nacho además confesó lo que lo tiene enamorado de Mille: “las ganas de ver en mí un buen ser humano, las ganas de construir de mí una mejor persona y trabajar de eso”.

“Ella es una mujer bella físicamente, pero eso ha pasado a un plano no tan necesario. Me encanta físicamente, pero hay muchos factores que son principales. Estoy muy agradecido con ella porque ha sido parte de mis cambios para mejor. Es una persona muy tolerante, me ha entendido muy bien, no se engancha en los problemas, los soluciona muy rápido, pone a Dios de primero para que todo esté en paz en el hogar”, valoró de su esposa.

Mille, por su parte, destaca que la unión es para afianzar lo que ya había. “Cuando empecé mi relación con Miguel siempre sabía que era la persona correcta y quería casarme y él no estaba tan convencido de volver a casarse. Con el tiempo, con todas las vivencias, con nuestra experiencia como pareja, él fue el que tomó esa iniciativa, yo ya había suavizado mi pensamiento”, resaltó.

Cactus24 (20-12-2024)

