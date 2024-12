Lady Gaga se ha sentido ‘juzgada’ por probar cosas nuevas en su carrera

Lady Gaga se ha sentido a menudo «juzgada» por probar cosas nuevas en su carrera.

La cantante de 38 años se lanzó como estrella del pop a finales de la década de 2000 y desde entonces se ha convertido en actriz con papeles protagonistas en películas como ‘House of Gucci’ y ‘Joker: Folie à Deux’, pero admitió que, mientras se prepara para lanzar un álbum de estilo «doom-jazz», ha tenido que retomar fuerza cuando otros la han criticado.

Así lo dijo al L.A . Times: «Hay influencias surf-punk en el álbum. Hay influencias doom-jazz en el álbum. Hay influencias de Nueva Orleans. Fue a través de la lente de una mujer que quiere ser quien quiera cuando le apetezca, una mujer que prenderá fuego al escenario si le apetece. En cierto modo, fue desafiante: He cantado jazz durante la mayor parte de mi carrera y creo que a algunas personas les encanta y otras nunca entendieron por qué me desviaba hacia otros géneros. Lo bonito de por qué hago discos es que me encanta aprender sobre música. Me encantó trabajar con Tony [Bennett]. Me encantó hacer ‘Harlequin’. Me encantó colaborar con todos los DJ y Gesaffelstein en mi nuevo álbum. Me encantó aprender sobre música industrial y sobre todas las diferentes grietas de la música electrónica, y luego me encantó trabajar con Bruno [Mars]. Una de las cosas por las que probablemente se me ha juzgado en mi carrera ha sido por no ceñirme a una sola cosa. Pero no ceñirme a una cosa es mi fuerza vital».

La intérprete de ‘Poker Face’ publicará su séptimo álbum de estudio a principios de 2025 y ha adelantado que explorará el jazz más adelante.

Dijo: «Voy a cantar jazz en el futuro, seguro. El jazz es una parte enorme de mi corazón. Me ha encantado toda mi vida, y fue muy emocionante cuando pude hacerlo con Tony. Me encantó hacer el álbum de la banda sonora, ‘Harlequin’, fue una experiencia muy, muy especial. Arreglar esa música es todo un proceso. Encontrar el sonido adecuado es un verdadero proceso».

Cactus24 20-12-24

