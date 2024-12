Miembros del Tren de Aragua torturaron y robaron a una pareja venezolana en Colorado

19 personas fueron detenidas después de que un hombre y una mujer, fueron acosados y llevados a un apartamento vacío contra su voluntad, donde fueron inmovilizados y azotados.

El jefe de policía de Aurora, Todd Chamberlain, dijo que el incidente comenzó poco antes de las 9 p.m. el lunes cerca de un edificio en el complejo de apartamentos The Edge at Lowry en Dallas Street, un complejo que ha descrito previamente como una «molestia criminal».

«Fueron azotados con una pistola, fueron golpeados, fueron maltratados», dijo Chamberlain. «Uno de ellos, el hombre, fue apuñalado. Tenía una herida de puñalada. Entonces, ¿eso cae en la categoría de tortura para mí? Sí, lo hace».

El portal 9News añade que según Chamberlain, mientras ambas personas fueron victimizadas, algunos de los agresores irrumpieron en su apartamento y se llevaron algunas cosas de valor.

«Estos individuos, que son las víctimas en este momento, parece que son inmigrantes que llegaron con la comunidad venezolana que fue traída aquí», dijo Chamberlain. «Creo que el hecho de que se presentaron demuestra, de nuevo, la increíble cantidad de coraje que tuvieron».

Después de hablar con las víctimas, los agentes se dirigieron al complejo y encontraron a 15 personas dentro de un apartamento.

«Lo más probable es que todos los individuos que estuvieron involucrados en esto sean venezolanos», dijo Chamberlain. «Creemos que la mayoría son, sin duda, o muy probablemente, indocumentados o inmigrantes en la ciudad de Aurora».

Los investigadores estaban en el proceso de llevar a cabo órdenes de registro en cuatro apartamentos del complejo y eventualmente compartirán fotos de las personas detenidas como parte de su esfuerzo por identificar a los involucrados.

«Este es, sin lugar a dudas, un incidente de pandilla. Todavía no sé a qué pandilla están afiliados. Podría ser TdA [la pandilla venezolana Tren de Aragua]. Podría no ser TdA», dijo Chamberlain. «Nosotros determinaremos eso, y lo averiguaremos. Pero ahora mismo, como dije anteriormente, es increíblemente difícil identificarlo específicamente como TdA porque no hay marcadores específicos, no hay identificadores específicos, a menos que se autoidentifiquen como TdA».

Cactus24 18-12-2024

Te invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram @cactus24informa para mantenerte informado del acontecer noticioso en Falcón, Venezuela y el mundo.

Abre este enlace para unirte al WhatsApp, Telegram y Facebook