Condenado por estafa: se compró una casa y un auto con donaciones para el tratamiento de su hijo con cáncer

Un hombre en Salta (Argentina) fue sentenciado a tres años y seis meses de prisión domiciliaria por estafa y administración fraudulenta. José González había recaudado fondos a través de una colecta pública para el tratamiento de su hijo Ignacio, quien padecía leucemia linfoblástica aguda.



Sin embargo, utilizó el dinero para comprarse una casa y un auto, mientras su hijo murió sin recibir el tratamiento en Estados Unidos que prometía.

Según consignó el sitio Todo Noticias, la denuncia fue realizada por María Soledad Serrano, expareja de González y madre del adolescente, quien presentó como pruebas el celular y la computadora de su hijo.

“Un mes después de que murió mi hijo me enteré que el señor (González), el mismo día del fallecimiento, días antes y días después, había retirado una suma grande de dinero”, declaró la mujer. Y añadió: “Fui a la Justicia porque ´Nacho´ me lo pidió. Me entregó su celular y su computadora con las pruebas y me dijo ‘mamá, no dejes que esto quede así’”.



La investigación demostró que González adquirió una propiedad en el barrio Santa Ana I de Salta y cedió los derechos a su nueva pareja, quien también compró un auto días antes del fallecimiento de su hijo.

Serrano describió a González como una persona “violenta, impulsiva y agresiva”, y relató haber sufrido violencia de género durante su relación. A pesar del dolor por la enfermedad de su hijo, la mujer decidió guardar silencio durante la colecta pública.

“Yo hacía lo que los médicos me pedían, porque la idea era que ´Nacho´ estuviera bien emocionalmente. A mí no me interesaba lo que él publicaba. A mí me interesaba únicamente estar con mi hijo”, expresó Serrano.

Sin embargo, la versión de Serrano contradice la imagen pública que González proyectaba junto a su hijo.

“Mi hijo me dio las pruebas de lo que su papá había hecho. Él sabía todo. No quería que su padre lo fuera a ver al hospital”, reveló la mujer. Y desmintió la versión de González sobre la imposibilidad de viajar por la pandemia de Covid-19, argumentando que el verdadero impedimento era una restricción judicial en su contra por las denuncias de violencia de género.

“Este señor (González) dijo que el viaje no se podía hacer por las restricciones por el Covid-19, pero era mentira: Nacho me comentó que habían ido a la Embajada para hacer los trámites del viaje, y se encontraron con que a su papá no lo dejaban salir al país por las causas (de violencia) que él tiene contra mí”.



Condenas

En noviembre de 2021, González intentó defenderse de las acusaciones, alegando que la compra de la casa se debió a la necesidad de un espacio con condiciones de higiene adecuadas para su hijo.

El tribunal, sin embargo, no aceptó sus argumentos y lo condenó por estafa, un delito excarcelable que le permite cumplir su condena en su domicilio. La pareja de González también fue sentenciada a un año de prisión por su participación en los hechos.

Cactus24 (18-12-2024)

