Los planes del joven que ganó el Lamborghini de Shakira

Hace unas semanas la cantante Shakira inició el sorteo de su Lamborghini morado, lo cual desató la creatividad de sus seguidores. Luego de darse a conocer miles de participantes, la artista y su equipo seleccionaron a seis finalistas, y sus audiovisuales se sometieron a votación pública en las cuentas oficiales de la famosa.

La decisión quedó en manos de los fans de la barranquillera, quienes eligieron a Michael Mejía como el ganador, tras demostrar su talento con el creativo video inspirado en la música de la también compositora.

Mejía también recibió un cheque por 90.000 dólares para cubrir impuestos del automóvil.

«Te llevas mi Lambo. Estoy feliz de que seas tú porque me ha conmovido mucho tu historia. Sé que has pasado momentos difíciles, como un divorcio, y créeme que sé de lo que estás hablando, así que espero que en este carro te la pases bien», comentó Shakira en un video.



¿Cuáles son los planes con el Lamborghini de Shakira?



En una entrevista reciente con Noticias Caracol en vivo, Michael Mejía compartió sus planes para el Lamborghini y cómo este premio ha impactado su vida y carrera.



Michael le contó a Noticias Caracol en vivo que sus planes con el vehículo son seguir generando ingresos. «Tengo un equipo de trabajo, son muchas personas, y estamos mirando a ver cómo potencializamos esto, aún más eh siendo el artista que soy, el director creativo que soy, para poder trabajar con todos los artistas más tesos, como Karol G, Sebastián Yatra, J Balvin, todos los de la industria, y así poder generar los suficientes ingresos para realmente decir ‘me gané el carro Shakira’. No solo eso, sino decir que lo mantuve y me llevé a mi mamá a pasear y no tuve que venderlo ni regalarlo ni nada. Decir que me volví un artista exitoso y no solamente me quedé como el ganador del carro, sino que el ganador del carro se convirtió en una estrella por su arte», comentó el joven.

Cactus24 (10-12-2024)

Te invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram @cactus24informa para mantenerte informado del acontecer noticioso en Falcón, Venezuela y el mundo.

Abre este enlace para unirte al WhatsApp, Telegram y Facebook