Robert Pattinson: “Podría realmente retirarme al final de la trilogía de Batman”

El actor y productor le dijo a la revista Style del New York Times que la trilogía planeada por Matt Reeves para “The Batman ” podría marcar el final de su carrera de décadas. “The Batman” se estrenó en 2022, y se espera que su secuela llegue a los cines a fines de 2026. La versión de Reeves del superhéroe de cómic también se ha expandido a la serie Max “The Penguin”.

“Podría realmente retirarme al final de ellas”, dijo Pattinson sobre el estado de su carrera después de tres películas de Reeves, y agregó sobre la actuación en general: “Ni en un millón de años pensé que todavía estaría haciendo esto cuando conseguí mi primer trabajo. No puedo creer que esto todavía continúe ”.



Pattinson, cuyo papel revelación a los 17 años en “Harry Potter y el cáliz de fuego” (2005) condujo a sus cinco películas virales de “Crepúsculo”, explicó que actuar es una cuestión de equilibrio.

“Lo más importante es recordar constantemente cuál es tu trabajo”, dijo. “Es una disciplina no utilizar tu energía en nada que no sea eso”.

“The Batman” resultó resonante con Pattinson de una manera diferente, especialmente al interpretar a un personaje que tiene dos lados diferentes: la figura pública Bruce Wayne y el Batman privado.

“Esa era mi idea para Bruce”, dijo Pattinson. “Hasta ahora lo han retratado como un playboy. Pero ¿y si es completamente inepto socialmente y algo agorafóbico?”

La frase de Batman: “Si no puedo cambiar las cosas aquí, si no puedo tener un efecto, no me importa lo que me pase”, también se le quedó grabada.

“Estaba muy consciente de que nadie pensaba realmente en mí ”, dijo Pattinson sobre el comienzo de su carrera.

Ahora, como productor, Pattinson ha encontrado más autonomía en Hollywood.

“Si eres solo un actor, no conoces a nadie más que a directores que quieren que interpretes a un príncipe inglés”, dijo Pattinson, quien protagonizará la próxima película de Bong Joon Ho, “Mickey 17” . “Al hacer esto, he conocido a muchas personas diferentes y tengo algo que ofrecerles. También me ha hecho comprender mejor lo que estoy haciendo como actor”.

Cactus24 (06-12-2024)

