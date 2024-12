Tim Burton descarta hacer una secuela de ‘El joven manos de tijera’

Tim Burton no quiere hacer una secuela de ‘El joven manos de tijera’ porque ‘es algo único’.

El director de 66 años dirigió la película de fantasía gótica -que se estrenó en 1990- y aunque resultó ser un gran éxito, insiste en que no tiene ningún interés en hacer una secuela.

El aclamado cineasta declaró a IndieWire: «Hay ciertas películas de las que no quiero hacer una secuela. No quiero hacer una secuela porque me parece algo único. No quise hacer una secuela de ‘Pesadilla antes de Navidad’ porque también me pareció algo aislado. Hay cosas que es mejor dejarlas como están y ésa es una de ellas para mí».

Johnny Depp actuó junto a Winona Ryder en ‘El joven manos de tijera’ y Tim ha trabajado con ambos varias veces a lo largo de los años.

A pesar de ello, el director se muestra abierto a la hora de elegir a los actores que participan en sus proyectos cinematográficos.

Tim, cuyos créditos cinematográficos también incluyen ‘Beetlejuice’ y ‘Sombras tenebrosas’, explicó: Nunca pienso que voy a utilizar a tal o cual actor. Normalmente tiene que estar basado en el proyecto en el que estoy trabajando. En eso consiste el cine. Se trata de colaborar e intercambiar ideas con la gente que te rodea».

A lo largo de su carrera, Tim ha mantenido una fructífera relación de trabajo con Disney. Pero el galardonado director cree que sus días de trabajo con la empresa han terminado.

Lo explicó: «Cuando trabajaba como animador en Disney, no era muy bueno. Me dejaban dibujar y hacer lo que quisiera, lo cual era increíble. Luego me dieron la oportunidad de hacer películas, pero en realidad no querían hacer mis películas, así que fue una relación muy larga y extraña».

Tim insistió en que no siente rencor hacia Disney, aunque su carrera haya tomado otra dirección.

El cineasta también sugirió que sus días de trabajo en Hollywood han terminado, observando que hay «menos espacio» para gente como él.

Tim -que recientemente ha disfrutado de un gran éxito con la serie de televisión de Netflix, ‘Wednesday’- dijo: «La creatividad se basa en el amor, la pasión, y tal vez a veces en la venganza. Todos estos son sentimientos apasionados y a veces me resultaba difícil elegir cuál era pasión, cuál era venganza o cuál era amor porque trataba cualquier tipo de situación de estudio que tenía como si estuviera en una familia rara. A veces te quieren, a veces te odian y eso me parecía bastante normal. No tengo malos sentimientos hacia el estudio, pero creo que mis días han terminado. A medida que los estudios se vuelven más y más corporativos, siento que ha habido menos espacio para gente como yo».

