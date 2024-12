Petro al gobierno de Maduro: «Ya no saben si es democracia, ya el pueblo no los quiere»

El presidente Gustavo Petro volvió a hablar de Venezuela y dijo que sus ciudadanos ya no saben si en su país hay una democracia o no, al tiempo que sugirió que ellos ya no quieren al chavismo en el poder.

Petro se refirió a la situación del país vecino al intervenir en el IV Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe (CILAC) 2024, realizado en la isla de San Andrés, donde dijo que el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez no entendió que había que hacer una transición del petróleo hacia energías limpias para enfrentar el cambio climático.

«Se burlan del presidente que dice en Colombia, dejemos el petróleo y el carbón, porque es el camino de la desigualdad social y de la muerte; Chávez no me lo entendió muy bien y miren lo que le pasa a Venezuela, que ya no saben si es democracia, ya no saben si es revolución, ya el pueblo no los quiere», afirmó Petro.



Destacó, eso sí, que Chávez, fallecido en 2013, comprendió que el progreso del pueblo está en lograr que la tierra produzca y que para eso es fundamental la educación.

«Chávez no entendió bien el asunto, pero comprendió parte; hay es que producir en la tierra y en la industria, y para ello hay que tener saber», agregó.

Cactus24 (04-12-2024)

