Pep Guardiola explica el inusual rasguño que tiene en la cara tras el empate con el Manchester City

Después de que el Manchester City cediera una ventaja de 3-0 ante el Feyenoord en la Liga de Campeones , Pep Guardiola sorprendió a muchos con un visible corte en la nariz, una lesión que, según admitió, le resultó aún más dolorosa tras el desempeño de su equipo. El empate extendió la racha sin victorias del City a seis partidos.



¿Qué dijo Pep Guardiola?



«Me corté con el dedo», explicó Guardiola durante una rueda de prensa antes de añadir en tono de broma: «Quiero hacerme daño».



«El partido estaba bien, 3-0, estábamos jugando bien. Después encajamos demasiados goles porque ahora no estamos estables. Concedimos el primer gol y después los demás, lo que lo hace difícil».



«Hemos perdido muchos partidos últimamente, estamos frágiles. Necesitamos ganar. Este partido era crucial para nuestra confianza, estábamos jugando a un gran nivel, pero algo sucede y estamos en problemas. No sé si es un problema mental. El primer gol no puede suceder, ni tampoco el segundo. Después de eso, perdemos el control. Estamos desesperados por ganar, por hacer las cosas bien, pero no está funcionando».

«Hay muchas cosas buenas, pero después del 3-3 no hay nada más que decir. A este nivel no se pueden regalar tanto. En otras circunstancias no se hubiera dado esto, pero ahora sí», añadió el técnico español.

¿Qué sigue para el Manchester City?

El City visitará Anfield el domingo, con una desventaja de ocho puntos en el liderato de la Premier League y una racha de cinco derrotas y un empate.

Estadísticas del partido

Esta fue la primera vez desde mayo de 1989 que el City no pudo ganar después de ir ganando por tres goles. Guardiola, que hizo tres cambios a mitad de la segunda parte, admitió que no esperaba la remontada del Feyenoord: «El partido nunca está acabado, pero con el 3-0 no vi ningún peligro».

