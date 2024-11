Reportan desaparición de venezolano mientras atravesaba El Darién para llegar a EE.UU

El joven Sergio Saúl Amaya Pimiento, de 23 años de edad, desapareció en extrañas circunstancias durante su travesía por la selva de El Darién.



Sus familiares, quienes se encuentran desesperados por saber el paradero del muchacho aseuran que Sergio salió de Sabaneta (Maracaibo) estado Zulia, donde residía, el pasado primero de noviembre, en busca del «sueño americano», en Chicago, Estados Unidos, donde tiene unos primos.



Se conoció que Amaya, viajó ese primero de noviembre rumbo a Maicao, Colombia; luego, a Medellín, para ir hasta Necoclí, en la costa colombiana; y posteriormente a la localidad de Capurganá, en una embarcación, de acuerdo con lo relatado por su hermana.

Desde Capurganá, ya en plena frontera con Panamá, Sergio y otros cinco jóvenes, a quienes no conocía, se iban a adentrar en esa salvaje selva, de acuerdo con Versión Final.

El pasado 5 de noviembre, cuando iba a iniciar la travesía por el Darién, Amaya le dijo a su familia que emprendería su ruta por el “tapón”, y desde ese momento, afirma Stefany, no han tenido comunicación con él.

Sin embargo, el pasado 9 de noviembre, Sergio no pudo continuar el viaje por la selva. En un video que circuló por las redes sociales, estaba boca arriba, en short, y al parecer tenía calor.

Sus acompañantes pedían ayuda para él en el video. Uno de ellos sacó los documentos de Amaya, la cédula y el pasaporte, agrega Versión Final.

La hermana agregó: “después de esos días nosotros no sabemos absolutamente nada de él y a partir del domingo (10 de noviembre) nos llama uno de los acompañantes porque los otros se fueron y lo dejaron botado. Uno de los acompañantes nos dice que a él según le dio un ataque al corazón, o sea un paro cardíaco, pero realmente nosotros no tenemos evidencia certera de eso”.

“Me he tratado de comunicar con todas las entidades en Panamá, pero la mayoría no me dan respuesta. La única que me dio respuesta fue la Cruz Roja de Panamá, que fueron los que me certificaron que el documento de identidad de mi hermano estaba allá en el ministerio, pero absolutamente con más nadie he podido tener contacto”, agregó Stefany.

