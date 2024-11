John Krasinski es el hombre más sexy de 2024 para la revista People

Este año, John Krasinski ha sido nombrado el hombre más sexy del mundo por la revista PEOPLE, un título que parece haber sorprendido al actor de una manera bastante cómica. “Fue como un apagón inmediato, cero pensamientos”, comenta Krasinski a la revista en la entrevista de portada. “Pensé que me estaban jugando una broma. No es algo que me pregunte cada mañana: ‘¿Hoy será el día que me nombren el hombre más sexy del mundo?’ Y aun así, ese fue el día en el que lo hicieron”.

Para sus seguidores, Krasinski es muchas cosas. Algunos lo ven como el encantador Jim Halpert de The Office, mientras que otros lo identifican como el intenso ex-Marine de Jack Ryan o como el dedicado esposo en A Quiet Place, dispuesto a sacrificarse por amor. Sin embargo, en su vida privada, el actor de 45 años prefiere un perfil más sencillo: ser simplemente un esposo y padre que disfruta de documentales en Netflix y de leer cuentos a sus hijas antes de dormir.

Actualmente, Krasinski reside en Brooklyn junto a su esposa, la actriz Emily Blunt, de 41 años, y sus hijas Hazel, de 10 años, y Violet, de 8. Según cuenta, Blunt se emocionó al saber la noticia del nombramiento. “Hubo mucha alegría cuando le conté”, dice el actor. En broma, Blunt le había dicho alguna vez que empapelaría toda la casa con la portada de PEOPLE si Krasinski recibía el título. “¿Eso está grabado? Porque me parece un contrato vinculante”, dice Krasinski divertido. “A mis hijas les encantará; no será nada raro”, añade con sarcasmo.

Cactus24 15-11-2024

