LVBP: Estos fueron los resultados de este 13 de noviembre

Así va la LVBP en el campeonato 2024-2025, con los resultados del miércoles 13 de noviembre.

Margarita 5, La Guaira 4

Un hit del dominicano Juan Santana empujó a Breyvic Valera con la carrera de romper el empate en el sexto inning y el bullpen se encargó del resto, para mantener la dictadura de los Bravos en el Stadium Nueva Esparta de Guatamare. Ya son 9 victorias en 10 salidas de los insulares en su feudo. Entre Dedgar Jiménez, Moisés Antonio Gómez, el quisqueyano Claudio Custodio y Carlos Navas trabajaron en blanco a partir de allí. Esta vez no pudo el abridor cubano Erly Casanova, que explotó temprano, y los Tiburones desperdiciaron además otro jonrón de su compatriota Leonys Martín.

PG: Dedgar Jiménez (1-1). PP: Julio Vivas (0-1). SV: Carlos Navas (7). HR’s: por La Guaira, Leonys Martín (5), Aaron Bracho (2).

Lara en Magallanes: postergado por lluvia

La lluvia no permitió la celebración del encuentro entre Navegantes y Cardenales, que buscaban por cuarta vez consecutiva disputar un choque entre ellos. Solo se disputó el primer episodio. El estado del terreno con el aguacero impidió la continuación. No se anunció la fecha de probable disputa.

PG: no hubo. PP: no hubo. SV: no hubo. HR’s: no hubo.

Aragua en Zulia: postergado por lluvia

Otro fuerte aguacero acabó con la acción en el estadio Luis Aparicio «El Grande de Maracaibo». Por segundo día consecutivo resultó imposible continuar un encuentro que esta vez dominaban las Águilas 4 por 0 en el cuarto tramo. Se perdieron los jonrones de Freddy Galvis y Rougned Odor, y Jesús Aguilar sigue sin debutar oficialmente con los Tigres. La próxima (y última visita) de Aragua al Zulia será los días 26 y 27 de noviembre, fechas posibles para recuperar los juegos postergados.

PG: no hubo. PP: no hubo. SV: no hubo. HR’s: no hubo.

Caracas 9, Anzoátegui 3

Jonrones de Harold Castro y Lenyn Sosa en la baja del séptimo pasaje propulsaron a los Leones a fabricar 4 carreras que sentenciaron el juego, poniendo distancia definitiva en el estadio Monumental. Caribes se marcha con barrida y 19 anotaciones recibidas en 2 cotejos, rumbo al Occidente. Luis Palacios abrió por el Caracas y llegó al quinto episodio con solo 2 marcas en contra, pero no completó esa entrada. Los siguientes 4 apagafuegos capitalinos apenas aislaron un hit, antes de que Colin Peluse resultara maltratado en el noveno con 3 cohetes y una carrera.

PG: Mayckol Guaipe (1-0). PP: Emerson Martínez (0-4). SV: no hubo. HR’s: por Caracas, Harold Castro (4), Lenyn Sosa (7).

Cactus24 (14-11-2024)

