LVBP: Estos fueron los resultados de este 12 de noviembre

Así va la LVBP en el campeonato 2024-2025, con los resultados del martes 12 de noviembre,





Margarita 7, La Guaira 4

El derecho Ósmer Morales, as de los Bravos, volvió a lanzar de manera convincente y durante 5.0 entradas limitó a los Tiburones a solo 3 hits y 2 carreras, para allanar el camino a otra victoria insular. Un rally de 6 anotaciones en el tercer acto puso punto y final en términos ofensivos al choque celebrado en el Stadium Nueva Esparta de Guatamare. Lo coronó el encendido Anthony Jiménez con un sencillo productor de 2, para subir su average a .360 y volver a aplicar la Ley del Ex. Margarita ha ganado ya 8 de 9 juegos en su feudo neoespartano y desplazó a La Guaira del primer lugar.

PG: Ósmer Morales (4-2). PP: Emilio Vargas (2-2). SV: Carlos Navas (5). HR’s: por La Guaira, Dennis Ortega (1).

Aragua en Zulia: postergado por lluvia

Un fuerte aguacero acabó con la acción en el estadio Luis Aparicio «El Grande de Maracaibo». Fue necesario poner la lona en un par de oportunidades y únicamente hubo acción durante 21 minutos. Los abridores José Dávila, por las Águilas, y Collin Wiles, por los Tigres, trabajaron en blanco en el primer pasaje. Pero ya nada más resultó posible. El choque se disputará en una fecha por definir, que puede ser 26 o 27 de noviembre, en doble cartelera.

PG: no hubo. PP: no hubo. SV: no hubo. HR’s: no hubo.

Magallanes 7 en Lara 5

El estelar Junior Guerra llegó al octavo inning en otra brillante actuación, a pesar de que no ponchó a nadie. Se fue después de un out en ese octavo, con 3 carreras limpias, mientras que Keyvius Sampson, el abridor de los Cardenales, se desplomó nuevamente, camino a otra derrota. Sencillos de Renato Núñez y el colombiano Tito Polo empujaron las anotaciones de irse arriba definitivamente para los Navegantes, que vencieron a los alados por tercer juego consecutivo, esta vez en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.

PG: Junior Guerra (4-0). PP: Adrián Almeida (0-1). SV: Wilking Rodríguez (2). HR’s: por Lara, Luisángel Acuña (1).

Caracas 10, Anzoátegui 6

El grandeliga Lenyn Sosa encabezó la ofensiva de los Leones con 2 jonrones, en medio de una feria de cuadrangulares en el estadio Monumental. Un total de 6 vuelacercas tronaron en el encuentro. Ninguno de los abridores duró, incluyendo a Erick Leal, que una vez más se desplomó antes de tiempo. Y aunque Caribes se fue adelante en el segundo, con un doble de dos rayitas por parte de Wilmer Pérez, un bambinazo de René Pinto 2 corredores a bordo volteó la pizarra y encaminó el triunfo del Caracas.

