Suspenden vista de sentencia a la responsable del accidente donde murió el hermano de Arcángel

La vista para dictar sentencia contra Mayra Enid Nevárez Torres, declarada culpable por la muerte de Justin Santos en un accidente de tránsito, fue pospuesta esta tarde por la jueza Wanda Cruz Ayala, del Tribunal de San Juan.

Nevárez Torres fue declarada culpable el 12 de septiembre, por violaciones de la Ley 22 de Vehículos y Tránsito, manejar un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes y negligencia temeraria, luego que su defensa impugnara señalamientos del informe presentencia preparado por el Departamento de Corrección y Rehabilitación.

El 12 de diciembre se pautó una vista de impugnación y, si la misma culmina ese día, entonces la jueza dictará sentencia, informó la oficina de prensa de la Administración de Tribunales.

Durante la vista, la jueza determinó no ha lugar la moción de reconsideración del fiscal Edmanuel Santiago Quiles para que la imputada fuera ingresada desde hoy en prisión, antes del próximo señalamiento.

“Nosotros tenemos que hacernos eco, como Ministerio Público, del Departamento de Justicia, de una petición de que esta persona sea encarcelada en el día de hoy porque el derecho lo dice, no porque el informe lo diga. Sabemos que el informe tiene unas cosas que son negativas, como usted mismo expresó”, expresó el fiscal.

Por su parte, la jueza refutó que: “yo no estoy en posición hoy de ingresarla, como le expliqué, yo estoy convencida más allá de duda razonable que ella es culpable, eso está resuelto… pero con relación a privarla de su libertad en este momento… yo tengo que tomar la decisión que me deje dormir a mí tranquila por la noche y, obviamente, como hay unos cuestionamientos con relación al contenido del informe que tenemos algunas preguntas. Porque no me contestaron la pregunta con relación a la restricción domiciliaria, por lo tanto, ese día de la vista de impugnación con la presencia de la trabajadora social, ese día voy a dictar la sentencia”.

Nevárez Torres, fue acusada por provocar un accidente de tránsito de carácter fatal la madrugada del 21 de noviembre de 2021, en el puente Teodoro Moscoso, en el que murió Justin Santos Delanda, de 21 años, hermano del cantante de música urbana Arcángel.

Los hechos ocurrieron mientras Santos Delanda conducía un Can-Am por el puente Teodoro Moscoso y Nevárez Torres, que manejaba una guagua Hyundai Tucson en estado de embriaguez, invadió su carril y lo impactó.

Según el Negociado de Patrullas de Carreteras, Nevárez Torres, de 49 años, conducía, bajo estado de embriaguez y en contra del tránsito. Santos Delanda falleció luego del choque, mientras que el pasajero Keven Monserrate Gandía sufrió heridas graves.

A la imputada se le hizo una prueba de alcohol en sangre que arrojó .29%. El límite permitido por la Ley 22 de Vehículos y Tránsito para manejar un vehículo de motor es de 0.08%.

Esta prueba fue una de las razones para que el proceso se dilatara casi tres años, ya que la defensa intentó de que se suprimiera como evidencia.

Cactus24 07-11-2024

