Gaby Spanic revela que fue víctima de abuso sexual cuando era niña: “Fue un hermano de mi mamá”

“Yo quiero quitarme un coraje desde niña y que mi mamá se fue y nunca lo supo, porque fue algo muy difícil que yo siento que han vivido muchas mujeres, y esa persona era la favorita de mi mamá, un hermano de mi mamá, ella murió hace tres años y ella nunca lo supo. Es algo vergonzoso, muy vergonzoso”, confesó Gaby Spanic en el reality Secretos de villanas al hablar por primera vez del abuso sexual que sufrió de niña por parte de su tío.

“Fue muy difícil”, reconoció la actriz venezolana. “Tantas mujeres que se han muerto con ese secreto adentro. Yo me sentía como en el cautiverio”.

La protagonista de exitosas telenovelas como La usurpadora y Tierra de pasiones, quien cuenta con casi tres millones de seguidores en Instagram, creció con este secreto tan doloroso. “Yo veía a mi mamá desde niña (y decía): ‘Se lo digo, no se lo digo”, contó.

“Antes que saliera esto al aire yo tuve que hablar con mi papá, mi papá no se puso bien. Es una situación delicada”, añadió.

Luego de animarse a dar este valiente paso, Gaby se siente “liberada”. “Después me puse a pensar: ‘¿Por qué te dio tanto miedo confesarlo?, ¿por qué no lo querías decir nunca? Pero fíjate cómo es la sociedad y cómo nos educan. ‘No, no se puede decir por la vergüenza familiar, por el apellido, porque eres una figura pública’… Yo siempre he sido una mujer muy transparente, pero en esta situación, en este caso específico decía, ¿cómo le voy a hacer?”, recalcó.

“¿Por qué nos tenemos que callar?, ¿por qué nos quieren silenciar?, ¿por qué nos quieren como que: ‘Eso no se dice, tú guárdatelo, tú aguántatelo, tú ve qué haces con eso?’”, se preguntó. “En el fondo somos seres humanos, somos vulnerables, somos mujeres, y es lamentable”.

Spanic confesó, además, que no deja de abrazar a esa niña herida que una vez fue. “Esa niña sigue dentro de mí y todos los días la abrazo, todos los días la abrazo”, dice entre lágrimas”.

La actriz confía en que su testimonio sirva para evitar que otras niñas pasen por lo mismo. “Creo que esto es una reflexión muy importante para que cuiden mucho a sus hijos en sus casas, que no los dejen con familiares. Es mejor como yo hacía con mi hijo: ‘Me tengo que ir a Colombia, me llevo a mi hijo, que me tengo que ir a Europa, me llevo a mi hijo, mi hijo al lado mío para arriba y para abajo’. Y darles las herramientas a los niños de que eso no se hace”.

También espera que otras personas que han sufrido lo mismo que ella se animen a hablar después de escuchar su testimonio.

“Yo de verdad les aconsejo que lo hablen porque es más importante liberarse que tener un cáncer por guardárselo porque llega un momento que te afecta psicológicamente, te afecta en las relaciones de pareja, te afecta en muchas cosas y te deprimes”, señaló. “Yo porque he sido fuerte y tengo un Señor maravilloso, el de arriba, que me mantiene viva, vigente, con trabajos, a pesar de tantas cosas que han dicho de mí”.

“Mucha gente dice (que soy) polémica, no soy polémica, me he tenido que defender como mejor he podido”, aclaró. “Me he tenido que defender como madre, como actriz, me he tenido que defender en muchos sentidos. Yo rebobino para atrás, que mi hijo está ahorita en Canadá estudiando (ya es un adolescente), y yo digo: ‘Gaby, guau, no lo hiciste tan mal, eres una chingona, tienes mérito porque te pasó esto, esto y esto y han dicho de ti tantas mentiras y aquí sigues”./People en Español.

Cactus24 (06-11-2024)

