James Van Der Beek, actor de ‘Dawson crece’, revela que tiene cáncer

El actor estadounidense James Van Der Beek dice que le diagnosticaron cáncer colorrectal.



El hombre de 47 años, conocido por protagonizar la serie de televisión Dawson’s Creek y la película Varsity Blues, contó a la revista People sobre su diagnóstico y tratamiento.



«Tengo cáncer colorrectal. He estado lidiando con este diagnóstico en privado y he estado tomando medidas para resolverlo», dijo al medio.



Van Der Beek dice que hay motivos para el «optimismo» y que se «siente bien».

El cáncer colorrectal se desarrolla a partir de crecimientos en el revestimiento interno del colon y puede propagarse si no se trata, según la Clínica Cleveland.



Más hombres que mujeres desarrollan este tipo de cáncer. El aumento de las pruebas de detección ha ayudado a detectarlo de forma temprana, lo que ha reducido la cantidad de personas que mueren por cáncer colorrectal, señala la clínica.



Van Der Beek protagonizó varios programas y películas populares a fines de la década de 1990 y principios de la década de 2000. Interpretó a Dawson Leery en el exitoso programa de televisión Dawson’s Creek, que se emitió entre 1998 y 2003.



También interpretó una versión ficticia de sí mismo en el programa de televisión de culto Don’t Trust the B—- in Apartment 23, y actuó en la temporada 28 de Dancing with the Stars en Estados Unidos.

Cactus24 (05-11-2024)

