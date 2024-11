Familiares de víctimas de accidente vial en Punto Fijo cuestionan actuaciones de la PNB

Las investigaciones que por cuenta propia hicieron las familias de Jade Sikiú Chirinos Gallardo, de 20 años y Víctor Ely González Marval (22), víctimas en un accidente de tránsito registrado el pasado sábado 02 de noviembre, lograron determinar la identidad del conductor que los arrolló y el nombre de la empresa a la que pertenece el camión.

Ese día, en horas de la noche, Jade y Víctor Ely quienes tenían una relación sentimental, iban a bordo de una moto por la avenida Bolívar con esquina calle Ayacucho del sector Centro de Punto Fijo y fueron impactados por el conductor de un camión que luego se fugó.

En el accidente murió Víctor, y la joven que lo acompañaba, actualmente lucha por aferrarse a la vida en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Dr Rafael Calles Sierra, mientras el chófer del camión modelo Iveco, color blanco, placa A70BK4H sigue fugitivo.

Según las declaraciones de los padres de los jóvenes involucrados en el fatal accidente, no ha habido celeridad en el caso y aseguran que la Policía Nacional Bolivariana (PNB), a tres días «del asesinato», aún no ha entregado al Ministerio Público (MP), el acta como organismo de seguridad actuante.

Zalyn Gallardo y Ricardo Chirinos, padres de Jade, expresaron no sentirse apoyados por la PNB, todo es un misterio. «Nosotros le dijimos a los funcionarios el nombre de la empresa a la que pertenece el camión y hasta rif, y casualmente ese mismo día aparece el camión», argumentó el señor Chirinos.

La madre de Víctor González dijo que llegarán hasta las instancias nacionales para exigir justicia, ya que las investigaciones hechas por estas familias indican, que el conductor del camión es hijastro de un empresario del estado Aragua, que vino a Punto Fijo hacer trabajos para empresa PDVSA Gas.

La doliente aclaró que no siempre los motorizados son los culpables de los accidentes. «Mi hijo salió ese día de mi casa en la Puerta Maraven a las 7:00 de la noche a llevar a Jade y me dijo que no hiciera arepa que él llevaba pan y nunca llegó; me le arrebataron la vida», manifestó.

Por su parte, el abogado Ismael Hernández, describió que hay poca celeridad en el caso y que la PNB no ha hecho el trabajo como debe ser, alegando que todavía no han entregado el acta de su actuación en el hecho al MP para que conozcan el caso e inicie el proceso para determinar responsabilidades.

