María Antonieta de las Nieves planea su funeral como La Chilindrina

“Ya tengo listo todo para cuando me muera, que será dentro de 20 años, no creas que quiero antes”. Entre risas, esas fueron las reveladoras declaraciones de María Antonieta de las Nieves, quien aseguró que ya arregló su ataúd, la funeraria donde será velada y sus peticiones más personales para el inevitable sepelio.

Durante la noche del miércoles, la legendaria actriz y comediante, famosa por su personaje de “La Chilindrina” en ‘El Chavo del Ocho’, asistió a la inauguración de la exposición ‘Las Catrinas’, en las instalaciones de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), en Ciudad de México.

“Tengo preparado mi ataúd, lo busqué y me gustó mucho, tiene figuras de la Virgen de Guadalupe en todos lados. Tengo lista la agencia donde me van a velar, tengo listo lo que me van a poner ese día y por supuesto me van a maquillar”, contó María Antonieta de las Nieves, quien cumplirá 75 años de edad el próximo 4 de diciembre.

Vestida como su personaje

“Yo quiero que sea ‘La Chilindrina’ la que se muera, porque se va a morir junto conmigo”, comentó la artista, añadiendo que sus hijos no están de acuerdo y le bromean diciendo: “No mamá, ¿Hasta ese momento vas a hacer de ridícula?”.



Recordemos que en marzo de este año, María Antonieta de las Nieves anunció su retiro artístico, de manera definitiva, lo que significó que jamás se volvería a poner el traje de “La Chilindrina” en los escenarios, luego de más 50 años de darle vida al personaje.

“Sí tengo 74 años, ¿Cuántos años más puedo estar en un escenario? Yo no quiero dar lástima a la gente”, fueron las palabras que emitió al anunciar su retiro.

La actriz debutó como la traviesa niña pecosa en 1968 y curiosamente no fue en ‘El Chavo del Ocho’, sino en otra serie llamada ‘El ciudadano Gómez’.

Fue para 1971 cuando se le vio en el primer episodio de ‘El Chavo’, en un corto sketch que se repitió varias semanas hasta calar en la televisión mexicana. Lo demás, es historia.

Cactus24 (03-11-2024)

